Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 16 octombrie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, vineri, 16 octombrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 390.645 lei sau 73.291 euro, după ce în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 391.859 lei sau 73.521 euro.

Nivelul atins la momentul actual este, totuşi, sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 392.269 lei sau 73.549 euro.