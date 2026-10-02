Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 2 octombrie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, vineri, 2 octombrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 86.298 dolari sau 76.408 euro, după ce în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 86.753 dolari sau 76.811 euro.

Nivelul atins la momentul actual este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 83.387 dolari sau 74.401 euro.