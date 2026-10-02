Fostul fundaş al lui Dinamo a făcut infarct la 53 de ani

Cosmin Bodea, fostul fundaş central al celor de la Dinamo Bucureşti şi actualul antrenor principal al echipei Lotus Băile Felix, din Liga a III-a, a trecut prin momente extrem de dificile în urmă cu circa două săptămâni.

Cosmin Bodea, fostul fundaş de la Dinamo, este acum antrenor la Lotus Băile Felix - Facebook/Club Sportiv Lotus Băile Felix

Fostul fotbalist a avut puterea să recunoască, pentru monitorulexpres.ro, că a suferit un infarct după meciul jucat împotriva celor de la Sighetul Marmaţiei, în deplasare, şi a avut mare noroc cu un echipaj medical ce a insistat ca tehnicianul să meargă la Spitalul Judeţean Oradea.

Bodea a acuzat în mai multe rânduri stări de rău, în autocar. În cele din urmă, a acceptat să fie transferat la spitalul din Oradea, unde a fost băgat direct în operaţie şi i s-a montat două stenturi.

"A fost șansa mea! Imediat cum am ajuns, mi s-a făcut rău și am fost resuscitat. M-au băgat direct în operație și mi-au montat două stenturi. Acum am fost externat și sunt bine și este clar că trebuie să fiu mult mai atent. Mi-am dat seama că problemele cotidiene, tensiunea meciurilor, dar și fumatul m-au adus în această situație. Nimic nu este mai important ca viața și familia", a fost mesajul transmis de tehnician, prin intermediul sursei amintite.

Articolul continuă după reclamă

Cosmin Bodea ar urma să revină pe banca tehnică a echipei Lotus Băile Felix de la începutul anului viitor. Până atunci, echipa va fi pregătită de Gheorghe Silaghi, antrenor promovat ca interimar din Centrul de copii şi juniori al clubului.

Cosmin Bodea, 53 de ani, a evoluat, de-a lungul carierei, la FC Bihor, FC Braşov, Dinamo Bucureşti, Sakaryaspor şi Alki Larnaca. A antrenat echipe precum CSM Săcele, ASA Târgu Mureş, Gaz Metan CFR Craiova, Olimpia Satu Mare, FC Braşov sau Lotus Băile Felix.