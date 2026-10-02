Mamaia pierde nisip, Năvodari câștigă. Cum s-au schimbat plajele în 10 ani de la primele lucrări de înisipare

După zece ani de la primele lucrări de lărgire a plajelor de pe litoral, Apele Române verifică dacă nisipul adus atunci de pe fundul mării a rămas pe loc sau a fost mutat de valuri și curenți. Inginerii fac zilele acestea noi măsurători pe litoral și spun că plajele se comportă conform predicţiilor. Asta cu toate că, în Mamaia, marea a retras în anumite zone zeci de metri de nisip, în timp ce la Năvodari s-au format depuneri.

Au trecut zece ani de când primele plaje de pe litoral au fost lărgite artificial, iar acum specialiștii verifică, la metru, cum au evoluat acestea.

"Singura zonă unde putem vorbi de retrageri este proiectul de la Mamaia. Sunt evidenţiate în zona centrală retrageri cunoscute de până la patruzeci de metri în această perioadă", a spus Stelică Hagi, director Apele Române Dobrogea-Litoral.

În Mamaia, nisipul nu a dispărut pur și simplu, ci a fost tras de valuri în larg și către nord, în funcție de dinamica mării.

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Inginerii spun că fenomenul a fost prevăzut încă din faza de proiectare și că lățimea foarte mare a plajei a avut tocmai rolul de a crea o rezervă de nisip. În alte sectoare, curenții au făcut exact invers și au adus sedimente suplimentare spre țărm.

"Pe la jumătatea rotirii de viaţă se vor echilibra cele două şi vor avea nişte lăţimi comparabile. Suprafaţa va rămâne va rămâne cvaziconstantă, cel putin în zona iniţială", a spus Nicuşor Buzgaru, inginer la Apele Române.

Schimbările cele mai vizibile apar, de regulă, în sezonul rece, când furtunile și vânturile puternice redistribuie rapid nisipul. Practic, litoralul își schimbă permanent configurația, chiar dacă suprafața de plajă poate rămâne în limitele proiectate.

Reprezentanţii Administraţiei Bazinale Dobrogea-Litoral spun că proiectul de nisipare nu a avut ca prioritate turismul, ci efectele de mediu.

În timp ce inginerii monitorizează plajele deja lărgite, lucrările de protecție costieră continuă în sudul litoralului. În total, mai sunt de protejat prin înnisipare aproximativ cinci kilometri de coastă.Lucrările de înnisipare sunt programate să fie finalizate în ianuarie 2027, după care litoralul va intra din nou sub lupa specialiștilor, pentru a vedea cum se va așeza nisipul în fața valurilor și a furtunilor.