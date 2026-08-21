Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 21 august 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, vineri, 21 august 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la 76.251 dolari sau 65.179 euro, deşi în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 76.477 dolari sau 65.372 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 63.890 dolari sau 55.303 euro.