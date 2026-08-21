Observator » Ştiri economice » Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 21 august 2026

Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 21 august 2026

Preţ bitcoin astăzi, 21 august 2026 Preţ bitcoin astăzi, 21 august 2026 - Profimedia
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.08.2026, 10:31 | Modificat la 21.08.2026, 10:33

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, vineri, 21 august 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la 76.251 dolari sau 65.179 euro, deşi în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 76.477 dolari sau 65.372 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 63.890 dolari sau 55.303 euro.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
Like
pret bitcoin astazi pret bitcoin 21 august pret bitcoin bitcoin
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.