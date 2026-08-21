Autorităţile recomandă oamenilor din Timişoara să nu deschidă ferestrele din cauza fumului din Serbia

Un fum gros s-a aşternut peste Timişoara, vineri, pentru a doua zi consecutiv, în urma incendiilor din Serbia. Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Timiş a recomandat populaţiei să închidă ferestrele şi să nu desfăşoare activităţi în aer liber.

”Informăm că această situaţie poate duce la accentuarea simptomatologiei respiratorii în special la persoanele vulnerabile cu patologie respiratorie cronică (astm bronşic, etc.) şi cardiovasculară”, a transmis DSP Timiş.

Recomandările DSP Timiş:

- Ţineţi ferestrele închise, încercaţi să vă deplasaţi cât mai puţîn între localităţi, chiar şi cu mijloace de transport, pentru că vizibilitatea poate fi foarte redusă;

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- Să desfăşuraţi cât mai puţine activităţi în aer liber, inclusiv muncă, şi în cazul în care erau programate activităţi la care să participe un număr mare de participanţi (manifestări sportive; festivaluri; târguri; etc) să se ia în considerare amânarea acestora pentru o dată ulterioară;

- În special populaţia vârstnică şi părinţii care au în îngrijire copii minori să limitaţi activităţile în aer liber, să închideţi geamurile locuinţelor;

- Dacă sunteţi persoane în vârstă şi/sau suferiţi de boală pulmonară sau cardiovasculară cronică, nu desfăşuraţi activităţi în exterior;

- Deplasările în aer liber se vor face în măsura posibilităţilor cu purtarea unei măşti de protecţie respiratorie;

- În cazul în care aveţi simptomatologie respiratorie care se manifestă prin dificultăţi în respiraţie, tuşe, şuierături în piept, solicitaţi asistenţă medicală.

Este pentru a doua zi când Timişoara este învăluită de un fum dens şi miros de ars, după incendiile puternice de vegetaţie din Serbia. În ţara vecină au ars mii de hectare de păduri şi iarbă.

Joi, zeci de apeluri la numărul de urgenţă 112, din Timişoara şi din judeţ, anunţau un miros puternic de fum. Un nor de fum a învăluit şi Timişoara, iar pompierii au trimis echipaje de recunoaştere.

Pompierii au transmis că în urma verificărilor făcute, nu au fost identificate incendii în zonele vizate.

"Din informaţiile disponibile, degajările de fum observate în judeţul Timiş ar putea proveni, cel mai probabil, de la incendiile de vegetaţie uscată de amploare din zona Dubovac, Serbia. În funcţie de condiţiile meteorologice şi de direcţia vântului, fumul poate fi resimţit şi în judeţul nostru", preciza ISU Timiş.

În ultimele zile, nu mai puţin de 45 de incendii de vegetaţie au fost înregistrate, cel mai intens fiind în zona nisipoasă Deliblato din Serbia, o rezervaţie naturală în nord-estul ţării, unde flăcările au ars aproximativ 3.500 de hectare de vegetaţie.

Alte două incendii majore active sunt în zona muntelui Stolovi (Serbia), unde au ars aproximativ 200 de hectare de pădure şi vegetaţie joasă, şi mai la sud de acesta, unde au ars circa 60 de hectare de pădure.

Serbia a apelat la Rusia pentru ajutor în combaterea incendiilor forestiere din cauza lipsei de avioane disponibile din partea Uniunii Europene, a anunţat Ministerul de Interne al ţării, după ce survolul unui avion rusesc trimis în acest scop a dat naştere la controverse în Bulgaria.

Un avion de stingere a incendiilor IL-76P al Ministerului Rus al Situaţiilor de Urgenţă a aterizat miercuri seara în oraşul Niş, din sudul ţării, şi a fost mobilizat joi pentru a combate un incendiu forestier din rezervaţia naturală protejată Deliblaţka Peščara, care face ravagii de câteva săptămâni.

Serbia nu este membră a UE, dar are acces la ajutorul de urgenţă al UE în cadrul Mecanismului de protecţie civilă al blocului european. În această vară, Belgradul a trimis un elicopter de stingere a incendiilor şi o echipă de intervenţie de urgenţă pentru a ajuta Spania să combată incendiile forestiere în cadrul acestui mecanism, dar incendiile forestiere din întreaga Europă au epuizat resursele UE.