Legea Salarizării rămâne în aer. Partidele din fosta coaliţie nu au ajuns la un acord, la după discuţiile cu preşedintele Nicuşor Dan. Blocajul vine în contextul în care Comisia Europeană nu acceptă ca România să crească bugetul de salarii cu 12 miliarde de lei, aşa cum prevede cel mai recent draft, decât dacă face economii în altă parte. Partidele vor analiza acest nou prioect, vor negocia tehnic, iar săptămâna viitoare trebuie să dea un verdict. PSD, PNL, USR şi UDMR au ajuns, totuşi, la o înţelegere: dacă nu există consens, niciuna dintre cele patru formaţiuni politice nu va depune separat proiectul în Parlament. Ba mai mult, exclud concedierile sau măririle de taxe. Aşa că soluţia luată în calcul acum ar fi să ia bani de la anumite categorii, pentru a da la altele - în special în Sănătate şi Educaţie.

Legea salarizării, o nouă amânare. Liderii partidelor din fosta coaliţie nu s-au înţeles la negocierile de la Cotroceni.

"Mesajul principal este că deşi nu mai e foarte mult timp până la 31 august, discuţiile vor mai continua pentru încă câteva zile", a declarat consilierul prezidenţial Radu Burnete.

Impasul vine după ce Comisia Europeană a studiat proiectul prezentat de oficialii români.

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Surse politice spun că oficialii Comisiei Europene au respins majorarea de 12 miliarde de lei, propusă de Guvern pentru cheltuielile totale cu aparatul bugetar. Experţii de la Bruxelles au cerut Guvernului să indice sursa de finanţare pentru patru miliarde de lei. Această sumă s-ar adăuga la majorarea iniţială de opt miliarde, care a fost acceptată de Comisia Europeană. Surse Observator spun că oficialii Comisiei Europene nu au fost de acord nici cu majorările propuse de guvern pentru angajaţii din Sănătate şi Educaţie. Iar Comisia ar fi respins inclusiv scenariul unei creşteri în etape a impactului bugetar.

"O creștere peste 12 miliarde a fost descurajată de către Comisia Europeană. Ce depășeste 8 miliarde trebuie justificat inclusiv cu măsuri compensatorii", a precizat Dragoş Pîslaru, ministrul Muncii.

Guvernanţii exclud creşterea de taxe pentru a face rost de bani. În acest context, o variantă pusă pe masă ar fi să se taie de la anumite categorii de bugetari pentru a se oferi mai mult la altele - în special la medici şi profesori. Varianta concedierilor la stat a fost de asemenea respinsă.

"Nu s-a discutat reducerea numărului de personal sau disponibilizări ca scenarii de lucru. Nici înainte şi nici în contextul acesta al finalizării unor propuneri pentru partide. Deci răspunsul este nu, nu s-a discutat aşa ceva", a mai spus Dragoş Pîslaru.

Toate variantele de până acum ale legii salarizării a nemulţumit sindicatele. Profesorii, medicii şi mai nou magistraţii ameninţă cu greva. Surse Observator spun că, pentru a li se satisface pretenţiile, bugetul de salarii ar trebui crescut cu 25 de miliarde de lei.