Este stare de alertă în Slobozia şi mai multe localităţi de lângă, după ce operatorul de apă a rămas fără autorizaţie de mediu. 50.000 de oameni ar putea avea de suferit dacă situaţia degenerează. Pericolul este uriaş.

Autorităţile spun că staţia de epurare din oraş nu mai poate filtra apele murdare care ajung în Râul Ialomiţa. Situaţia nu este mai bună nici în casele oamenilor. Oficialii recunosc că nici apa de la robinet nu este potabilă.

Criza apei i-a secat de energie pe oamenii din Slobozia.

"Un miros de ceva chimic în apă, şi am şi filtru. Este plină de impurităţi şi ne cumpărăm apă de la magazin de cel putin 5-10 ani", a spus un localnic.

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Iar realitatea e confirmată de mai marii din judeţ.

"Apa, într-adevăr, nu este potabilă. Locuitorii din Slobozia sunt obişnuiţi de ani de zile să îşi cumpere apă îmbuteliată pentru mâncare şi pentru consum propriu. Are mai mult legătură cu sistemul de canalizare. În orice caz, populaţia nu o consumă, asta pot să vă asigur", a explicat Mihai Tănăsescu, prefectul judeţului Ialomiţa.

"În fiecare zi cumpărăm. Avem un băiat care ne-a spus să nu ne prindă că bem apă de asta, dar aşa e, că nu e gust plăcut. Am mai băut, vă spun sincer, că na...", a declarat un locuitor.

În Slobozia a fost insituită stare de alertă după ce inspectorii de mediu au descoperit că în râul Ialomița erau deversate ape uzate, insuficient curățate, iar furnizorul de apă a rămas fără autorizație. Scandalul a început cu luni în urmă, când un control de la Agenţia Naţională pentru Mediu și Arii Protejate a descoperit că staţia de epurare nu este în stare să filtreze apa. Au fost date amenzi de 800 de mii de lei atunci.

"Apa care se epurează intră clar în staţia de epurare, provine din sursa atât de apă uzată casnică, cât şi apă industrială. Apa, dacă o staţie de epurare, dacă o staţie mecanică şi o treaptă biologică nu funcţionează în parametrii, este clar că sunt depăşiri", a spus Marian Hionaru, director Urban SA.

Autorităţile au decis acum ca şi apa care ajunge la oameni să fie testată atent şi niveul de deşeuri monitorizat.

"Ar putea fi sigură dacă s-a făcut analiza probelor de foraj, ceea ce nu au făcut, este una dintre măsurile pe care noi le-am constatat. Probele de foraj sunt cele care atestă dacă apa este sigură sau la ce sisteme de tratate trebuie supusă", a declarat Andrei Corlan, comisar şef Garda Naţională de Mediu.

În timpul stării de alertă, poliţiştii sunt nevoiţi să fie cu ochii în patru şi pe străzi să vadă dacă şi deversările ilegale ar putea să contamineze apele. Până la noi soluţii, apa contaminată va ajunge tot în Râul Ialomiţa.