Îmbrăţişare de aproape 5.000 de lei. Atât l-a costat pe un bărbat din Caraş-Severin un gest aparent banal. Hoții au inventat un pretext pentru a se apropia de el, apoi au profitat de neatenția victimei pentru a-i fura banii din buzunar.

Potrivit polițiștilor, victima a fost abordată de mai multe persoane care s-au apropiat de aceasta și au inventat o poveste pentru a-i distrage atenția. Profitând de momentul de neatenție, suspecții i-ar fi furat banii din buzunar.

Hoții nu au rămas însă mult timp neidentificați. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere, iar poliţiştii au dat imediat de urma infractorilor şi au recuperat întrega sumă de bani, care a ajuns înapoi în posesia proprietarului.

Agenţii au deschis un dosar penal pentru furt calificat.

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Poliția avertizează că "metoda îmbrățișării" presupune, de obicei, apropierea rapidă de victimă, sub diferite pretexte. Profitând de neatenția acesteia, hoții îi pot fura bani, bijuterii sau alte obiecte de valoare.