Serile calde de vară îi scot pe bucureşteni din sălile de cinema şi îi aduc la proiecţiile în aer liber. Filmele mai vechi, văzute într-un cadru special, devin alternativa perfectă pentru cinefili.

Filmele îndrăgite de generații întregi revin pe marele ecran, însă într-un decor neobișnuit. Pe terasa centrului comercial, cinefilii sunt invitați să urmărească producții îndrăgite la lumina lunii.

După o sesiune de cumpărături sau o plimbare în parc, o activitate inedită poate fi vizionarea unui film la un cinema în aer liber. În ultimele zile de vară, oamenii se pot relaxa alături de cei dragi și se pot bucura de o atmosferă plăcută.

"Să aducem oamenii într-o comunitate, să ne simţim bine, şi noi şi oaspeţii noştri şi să creem aceste seri magice de vară cu filme vechi. Ne-am gândit ca serile de sâmbătă să fie seri de filme româneşti. Atât timp cât ţine vremea cu noi, noi ne dorim să ducem serile până în luna octombrie dacă reuşim", spune Alexandru Boian, manager.

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Publicul a fost cucerit pe deplin.

"Mi-a plăcut foarte mult vibe ul şi că a fost foarte frumos aşezat, temperatura ideală, chiar a fost frumos".

"A fost foarte plăcut să stăm în aer liber. E mai cozy aşa decât într-un cinematograf, este aşa ca într-o familie mai mare".

"Drăguţ, mai mişto decât într-un cinema în mod obişnuit".

"Mi-a plăcut şi ideea de aer liber, am putut espira mai bine, dar are şi cinema-ul normal avantajele lui", spun oamenii.

Biletul costă 10 lei și include o băutură, dar și un cadou-surpriză oferit la finalul serii.