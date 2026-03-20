"Preţuri ca în vremuri de război". Motorina ar putea sări de 10 lei, autorităţile încă analizează soluţii

Avem o nouă scumpire azi în benzinării, cea mai mare de la începutul războiului. Benzina standard a depăşit 9 lei în mai multe staţii, iar motorina normală se apropie periculos de 10 lei. În tot acest timp, autorităţile par imune la şocul preţurilor. Planuri spun că au, dar nu au venit cu nicio soluţie până acum.

"Preţuri ca în vremuri de război", a afirmat un şofer.

Şi, ca la război, bugetul românilor e sub asediu. Ne-am trezit peste noapte cu cea mai mare scumpire de până acum - 20 de bani în plus la un litru.

Este a 12-a creştere a preţului de la începutul conflictului.

Reporter: Cât aţi plătit?

Şofer: 412 lei. Au explodat (n.r. preţurile). Ieri, alaltăieri a fost 9 lei, acum e 10 lei. Dacă o să continue războiul şi domnul din America o să fie foarte supărat....o să crească.

Şoferii dau pe un plin de motorină cu 65 de lei mai mult, iar pe unul de benzină - cu aproape 50.

Prețurile cresc, reacțiile întârzie: ce spun autoritățile

Din păcate, scumpirile la pompă au devenit o obişnuinţă şi vor continua, spun analiştii.

La fel cum continuă şi lipsa de reacţie a autorităţilor.

"Avem mai multe variante de lucru în analiză. Avem discuţii permanent şi, cât mai curând, aceste decizii vor fi adoptate. Dar momentul şi tipul de decizie pe care îl vom lua îl va decide premierul", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

"Mă aştept ca, după acest buget, după votare, Guvernul să se ocupe de acest lucru", a afirmat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

Economiştii de la BNR susţin însă că statul nu ar trebui să intervină acum pentru ieftinirea carburanților pentru că ar pierde prea mulţi bani.

"Statul nu poate sprijini pe toată lumea. Aşa ceva nu se poate", a spus Daniel Dăianu, şeful consiliului fiscal.

Singurele măsuri luate de guvern până acum sunt pentru fermieri şi transportatori. Pentru primii acciza la motorină va fi redusă cu 2 lei şi 60 de bani pe litru, în timp ce transportatorii primesc o subvenţie de 85 de bani pe litru.

Scumpiri în lanț

Micii comercianți spun că în medie prețurile alimentelor vor crește cu aproximativ 8-15%, asta în funcție de cum va evolua toată această situație. La lactate se estimează o creștere a prețului cu 10%, la carne și produse din carne am putea avea o creștere estimată între 8 și 14%, legumele și fructele și acolo am putea vedea scumpiri cu până la 12%, poate chiar 15%, iar alimentele procesate ar putea fi mai scumpe cu până la 10% în perioada următoare.

