Efectele acestor scumpiri ale carburanţilor nu se opresc la pompă. Se vor vedea, foarte curând, și pe rafturile magazinelor, inclusiv la unul dintre cele mai consumate alimente din ţara noastră: pâinea. Producătorii avertizează că vom vedea creşteri de preţuri chiar de luna aceasta, dacă Guvernul nu intervine cu măsuri.

Cei din industria de panificație au venit și cu primele cifre. Am putea vedea o scumpire a pâinii cu 10% chiar în perioada următoare. Cei din industria de panificație spun că nu mai pot suporta toate aceste costuri din ce în ce mai mari, cu gazele naturale. Reamintim că, de la 1 aprilie, o să dispară plafonarea pentru gaze naturale și automat aceștia vor avea facturi mai mari, însă vedem cum la pompă prețurile cresc de la o zi la alta. Iar producătorii spun că aproximativ 15 sau 20% din costul pâinii reprezintă tocmai aceste cheltuieli cu energia, cu gazele, dar și cu carburanții.

Nu doar pâinea se va scumpi în perioada următoare și am stat de vorbă și cu comercianții din România. La micii comercianți spun că în medie prețurile alimentelor vor crește cu aproximativ 8-15%, asta în funcție de cum va evolua toată această situație. La lactate se estimează o creștere a prețului cu 10%, la carne și produse din carne am putea avea o creștere estimată între 8 și 14%, legumele și fructele și acolo am putea vedea scumpiri cu până la 12%, poate chiar 15%, iar alimentele procesate ar putea fi mai scumpe cu până la 10% în perioada următoare.

Deci tot ceea ce vedem la pompă, tot ceea ce vedem pe plan internațional, ulterior se va reflecta în prețul de la raft. Inflația ne așteptăm să fie și ea mai mare, ne amintim că în februarie am avut o inflație de 9,3% și este posibil ca inflația să depășească 10% în perioada următoare.

Mădălina Chiţac

