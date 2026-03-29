Lovitură directă pentru șoferi, dar şi pentru întreaga economie: prețurile combustibilului doboară record după record. Motorina premium a sărit de 11 lei pe litru, iar un plin costă acum cu peste 100 de lei mai mult decât luna trecută. Ca sa înţelegem exact cum stau lucrurile, ne uităm la cifre: benzina a crescut de la 7 lei şi 90 de bani la 9 lei şi 20 de bani, iar motorina de la 8 lei şi 20 de bani la 10 lei şi 30 de bani. Situaţia efectiv a scăpat de sub control. Panourile de afişare din staţiile de alimentare nu au fost gândite pentru un preţ cu două cifre, dar s-au găsit soluţii. Mâine, autorităţile se întâlnesc pentru a decide dacă scad acciza.

10, 15, 20 de bani. Mereu în plus, niciodată în minus. Motorina premium a depăşit 11 lei pe litru. Este cel mai mare preţ din istorie. Asta în timp ce motorina standard se vinde cu 10,51 lei, benzina standard 9,41 lei, iar benzina premium e peste 10 lei pe litru.

"Jucăm cu ce avem. Că altfel...nu pot eu influenţa preţul", a spus un şofer.

Reporter: Sunteţi şofer de ridesharing, cum faceţi faţă?

Şofer de ridesharing: Greu! Deja vii cu bani de acasă ca să alimentezi.

De când a început războiul din Iran, carburanţii s-au scumpit în 20 de rânduri.

Preţurile au crescut atât de mult, încât nici nu mai încap pe panourile din benzinării. La o staţie, în dreptul motorinei premium, apar 3 de zero, pentru că preţul depăşeşte 10 lei pe litru.

Nici la alte staţii preţurile nu au încăput pe panou, aşa că în dreptul benzinei şi motorinei premium a mai fost desenat un 1.

Plinul de benzină standard costă acum cu 70 de lei mai mult decât luna trecută. Un rezervor plin de motorină standard e cu 104 lei mai scump. Ordonanţa pentru limitarea adaosului comercial încă nu produce efecte. Guvernul ia în calcul să reducă şi acciza. Dar statul nu vrea să dea bani din propriul buzunar.

"Statul român are venituri suplimentare din creşterea preţurilor, din încasări suplimentare din TVA. Se calculează tot ce încasează suplimentar ministerul de finaţe. Toţi aceşti bani, într-o formă clară, se întorc în buzunarul oamenilor", a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

"Înjumătăţirea accizei, de la 3 lei, la 1,5 lei. Înjumătăţirea TVA-ului. Din start acolo, din 4,5 lei pe care îi plăti acum, s-ar plăti mai puţin, jumătate. Totul ţine de dorinţa şi voinţa politică a decidenţilor", a spus Eugenia Gușilov, expertă în energie.

"Problema cu un stat român care are un deficit bugetar atât de mare este că, în momentul în care renunţă la veniturile foarte sigure din acciză, vă tăia din altă parte. Şi va tăia tot de la noi", a declarat Christian Năsulea, profesor de economie.

"Să reducă acciza, e singura modalitate. Şi TVA-ul evident. Se plâng că nu sunt bani la buget. E problema lor, nu am cheltuit eu. eu le dau la buget", a spus un şofer.

Cu tot cu reducerea accizei şi cu plafonarea adaosului comercial, experţii spun că preţul motorinei nu va scădea nici măcar cu un leu pe litru, iar benzina se va ieftini chiar cu mai puţin de atât. Iar răul cel mai rău încă nu a venit.

"Dacă vorbim despre acea criză care se poate transforma într-o lebădă neagră, ea este abia la început. În aprilie va lua avânt şi se poate aprofunda şi avea efecte negative mai ales în vară", a conchis Eugenia Gușilov.

Barilul de petrol a ajuns la 112 dolari. Dar şi dacă mâine, printr-o minune, se termină războiul iar preţul barilului revine sub 80 de dolari, noi tot combustibil scump vom găsi la pompă luni bune de acum încolo.

