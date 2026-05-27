Analiștii financiari anticipează vremuri grele: Leul pierde teren, iar perspectivele economice se înrăutățesc

Economia României continuă să dea semne de slăbiciune, iar analiștii financiari devin tot mai pesimiști în privința următorilor ani. Indicatorul de Încredere Macroeconomică al CFA România a rămas aproape neschimbat în aprilie, însă estimările privind creșterea economică s-au deteriorat puternic, în timp ce riscul unei recesiuni în 2026 este văzut ca tot mai probabil. În același timp, specialiștii anticipează deprecierea leului, menținerea unei inflații ridicate și creșterea datoriei publice.

"Pe fondul aversiunii la risc, cauzată atât de factori externi, cât şi interni, leul s-a depreciat, depăşind media anticipaţiilor atât, pentru orizontul de 6 luni, cât şi pentru cel de 12 luni. De asemenea, anticipaţiile privind creşterea economică pentru anul curent au înregistrat scăderi consistente, iar riscul de recesiune în anul 2026 a crescut substanţial", a declarat Adrian Codirlaşu, preşedintele Asociaţiei CFA România, citat de News.ro.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de Asociaţia CFA România, rata anticipată a inflaţiei pentru orizontul de 12 luni (mai 2027) s-a redus uşor faţă de valoarea înregistrată în exerciţiul anterior, ajungând la 7,41%, iar 46% dintre participanţi anticipează reducerea ratei inflaţiei în următoarele 12 luni comparativ cu valoarea actuală a acesteia, în timp ce 31% anticipează majorarea ei.

"În ceea ce priveşte cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 80% dintre participanţi anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, iar 12% o stagnare. Astfel, valoarea medie a anticipaţiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,1650 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului EUR/RON anticipat este de 5,2252 lei pentru un euro. De menţionat că sondajul a fost realizat în ultima săptămână a lunii aprilie", arată asociaţia.

Referitor la evoluţia preţurilor proprietăţilor rezidenţiale în oraşe, 64% dintre participanţi, anticipează o stagnare în următoarele 12 luni. De asemenea, 72% dintre participanţi consideră că preţurile actuale sunt supra-evaluate, iar 28% că sunt corect evaluate.

"Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2026 a scăzut faţă de exerciţiul anterior cu 0,2pp şi a înregistrat o valoare medie a anticipaţiilor de 6,4% din PIB. Anticipaţiile de creştere economică pentru anul 2026 s-au redus substanţial şi au ajuns la valoarea medie de 0,4%", mai transmit specialiştii asociaţiei.

Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 62% în următoarele 12 luni.

"În contextul războiului din Iran, a fost introdusă şi o întrebare referitoare la anticipaţiile privind evoluţia preţului petrolului Brent în următoarele 12 luni. Conform răspunsurilor, participanţii anticipează un preţ (media anticipaţiilor) de 93 USD/baril, valoare cu 10 USD mai redusă decât cea înregistrată în exerciţiul anterior", se arată în comunicatul de presă.

Sondajul este realizat lunar de Asociaţia CFA România, de peste 14 ani, şi reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizaţia doreşte să cuantifice anticipaţiile analiştilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an.

