Consumul în servicii a scăzut în martie cu 7,3%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, martie 2026, comparativ cu martie 2025, a scăzut cu 7,5%, arată INS.

Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei în luna martie 2026 faţă de luna februarie 2026 a crescut ca serie brută cu 4,6%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a scăzut cu 0,9%.

Raportat la martie 2025, însă, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei, în luna martie 2026, a scăzut atât ca serie brută cu 8,3%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 7,3%.

În primele trei luni din acest an, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut faţă de perioada 1.I-31.III.2025, atât ca serie brută cu 9,9%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 7,5%, arată INS.

Martie 2026 comparativ cu februarie 2026

Cât priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna martie 2026, faţă de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri a înregistrat o creştere cu 4,6%, datorită creşterilor înregistrate la serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+29,5%), activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (+15,4%) şi la activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+4,8%).

La polul opus, s-au înregistrat scăderi la activitǎţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-5,1%) şi activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (-3,9%). Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna martie 2026, faţă de luna precedentă, a scăzut cu 0,9%.

Martie 2026 comparativ cu martie 2025

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna martie 2026, a înregistrat o cifră de afaceri cu 8,3% mai mică faţă de luna martie 2025, ca urmare a scăderilor înregistrate la activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative şi serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-14,6%, fiecare), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (-11,9%) şi la activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (-7,4%), precizează INS.

Activităţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor au crescut cu 17,6%. Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna martie 2026, comparativ cu luna martie 2025, a scăzut cu 7,3%.

Perioada 1.I-31.III.2026 comparativ cu perioada 1.I-31.III.2025. Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în perioada 1.I-31.III.2026 a înregistrat o cifră de afaceri cu 9,9% mai mică comparativ cu perioada 1.I-31.III.2025, ca urmare a scăderilor cifrei de afaceri la serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-18,4%), activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-14,1%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (-13,3%) şi activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (-7,9%).

