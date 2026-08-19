Descoperire macabră într-o localitate din Vaslui. Cadavrul unui bărbat de 97 de ani a fost găsit în stare de descompunere în propria locuință, după ce poștașul a venit să-i aducă pensia.

În casă era şi fiul bărbatului, cunoscut ca fiind consumator de alcool, care nu l-a lăsat pe factorul poştal să îl vadă, motiv care i-a ridicat semne de întrebare.

"A acceptat ca să mă duc, uşa era legată cu aţă, când am intrat era o lumină care pe jumătate se vedea şi ceva pus la geam ca să nu se vadă.

Şi când i-am văzut picioarele umflate şi negre şi mi-am ridicat privirea spre el, era în pozitia şezut pe o canapea, vă daţi seama că m-am pierdut.

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A început să îmi spună să îi dau banii de pensie că nu are cu ce îl înmormânta şi am plecat, am sunat la 112", a declarat factorul poştal.