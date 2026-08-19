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Video Cadavrul unui bătrân, descoperit de poştaş când a venit cu pensia. În casă mai era şi fiul alcoolic

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Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 19.08.2026, 07:20 | Modificat la 19.08.2026, 08:23

Descoperire macabră într-o localitate din Vaslui. Cadavrul unui bărbat de 97 de ani a fost găsit în stare de descompunere în propria locuință, după ce poștașul a venit să-i aducă pensia.

În casă era şi fiul bărbatului, cunoscut ca fiind consumator de alcool, care nu l-a lăsat pe factorul poştal să îl vadă, motiv care i-a ridicat semne de întrebare. 

"A acceptat ca să mă duc, uşa era legată cu aţă, când am intrat era o lumină care pe jumătate se vedea şi ceva pus la geam ca să nu se vadă. 

Şi când i-am văzut picioarele umflate şi negre şi mi-am ridicat privirea spre el, era în pozitia şezut pe o canapea, vă daţi seama că m-am pierdut. 

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A început să îmi spună să îi dau banii de pensie că nu are cu ce îl înmormânta şi am plecat, am sunat la 112", a declarat factorul poştal. 

Anda Anghelache
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