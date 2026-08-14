Frână scumpirilor la motorină, cel puțin pentru moment. De duminică, prețurile de la pompă scad, iar în unele stații un litru de motorină ar putea costa din nou mai puțin de 10 lei. Reducerea vine pe fondul unor probleme care nu au dispărut: la unele staţii nu se găseşte carburant.

După o serie de scumpiri şi carburanţi care se apropie de 11 lei, avem parte şi de o gură de aer proaspăt: scade acciza motorinei cu 20%.

De la 10,73 lei, preţul motorinei standard va scădea până la 10 lei şi 5 bani. Este posibil ca la unele staţii de alimentare să vedem motorina sub 10 lei pe litru. Asta în timp ce motorina premium va ajunge la 10,86 lei. La benzină nu vom vedea scăderi de preţuri.

"La ce salarii avem şi la cum e treaba în România, nu e suficient. Plătim carburanţi la fel ca celelalte ţări mult mai dezvoltate din toate punctele ca noi", spune un şofer.

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Reporter: Duminică se ieftineşte motorina. Scade cu vreo 70 de bani pe litru. E suficient?

Şofer: Pentru preţurile din ţară, nu. Eu lucrez afară. Şi fac comparaţie că afară e 2,10 euro litrul de motorină. Şi aici e peste.

Reporter: Unde?

Bărbat: În Olanda.

La un plin de motorină, economisim până la 35 de lei.

"Faţă de Bulgaria... Benzina e 7,5 lei. E foarte scumpă la noi. Pentru maşina mea personală plătesc cam 600 lei pe lună, dar nu merg zi de zi cu ea la serviciu", a spus un şofer.

"Nu mai fac plinul. Plătesc 100 de lei şi gata. Îmi ajunge o zi sau două", a spus un alt şofer.

"Toate măsurile astea devin, într-o săptămână, în funcţie de cotaţiile bursiere, nesemnificative. Greu de implementat, complicat. Aş folosi resursele statului mai ţintit, vouchere. Luăm heirup, ca şi cu barjele. Foloseşti măsuri temporare pentru crize permanente care se vor transforma şi ele în probleme permanente", a explicat Adrian Mitroi, profesor de economie.

"Va ajuta puţin şi inflaţia. O să vedem ce va fi. Eu nu sunt fanul acestei măsuri. Pentru că noi în continuare avem un risc de penurie şi nu reduci riscul de penurie reducând preţul şi crescând consumul", a declarat Gabriel Biriş, expert în fiscalitate.

În continuare avem probleme cu stocurile. Aici, motorina nu e disponibilă la mai multe pompe.

Măsura se aplică până la final de lună. Apoi, autorităţile fac o nouă analiză şi decid dacă şi cu cât mai reduc preţul. Însă tot pentru motorină va fi reducerea. Este carburantul folosit în special pentru transportul de mărfuri și activitățile economice, deci impactul asupra economiei este mai mare.