Rusia a lansat un nou atac cu rachete balistice la Kiev. Cel puţin nouă morţi

Un nou atac nocturn cu rachete balistice asupra Kievului a ucis nouă persoane, conform unui bilanţ anunţat sâmbătă dimineaţă, în timp ce preşedintele Donald Trump ezită în privinţa autorizării Ucrainei de a produce sisteme Patriot pentru a le intercepta, transmite AFP.

Rusia a lansat un nou atac cu rachete balistice la Kiev. Cel puţin patru morţi - Profimedia

Apărarea împotriva rachetelor balistice, extrem de greu de neutralizat, este o "prioritate absolută" pentru Kiev, în timp ce Rusia îşi intensifică loviturile asupra Ucrainei.

"Nouă persoane au fost ucise şi alte 23 rănite în urma unui atac rusesc cu rachete balistice", au scris serviciile de urgenţă din Ucraina pe Telegram, revizuind bilanţul anterior care indica patru morţi.

"S-au constatat incendii şi pagube în cinci sectoare ale capitalei", au adăugat acestea, inclusiv în Solomianski, unde două persoane au fost ucise şi "un bloc de locuinţe cu cinci etaje a fost parţial distrus şi a luat foc".

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În districtul Darnitski au fost numărate şapte victime, iar serviciile de urgenţă au raportat în special "un incendiu (...) într-o clădire administrativă".

Un jurnalist AFP a auzit mai multe serii de explozii care au declanşat alarmele vehiculelor parcate pe străzi.

Preşedintele american Donald Trump, care şi-a exprimat la începutul lunii iulie dorinţa de a permite Ucrainei să producă sisteme de apărare Patriot pentru a contracara atacurile rachetelor balistice ruseşti, şi-a nuanţat vineri poziţia.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care s-a întâlnit cu omologul american la începutul săptămânii la Casa Albă, "şi-ar dori să aibă Patriot şi şi-ar dori să aibă şi (rachete) Tomahawk", a declarat vineri Donald Trump în cadrul unei reuniuni a cabinetului său deschis presei.

"Aceste arme sunt incredibile. Trebuie să fim foarte atenţi înainte de a lăsa pe cineva să le producă", a avertizat el. A adăugat apoi că nu şi-a dat acordul, subiectul fiind încă în discuţie.

Preşedintele Trump declarase joi pentru Financial Times că nu este "sigur" dacă va da undă verde Kievului pentru producţia acestor interceptoare, singurele capabile să doboare rachetele balistice ruseşti.