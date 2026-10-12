Black Friday vine mai devreme în acest an. După o perioadă dificilă, în care s-a cumpărat tot mai puţin, comercianții își pun toate speranțele că de ziua reducerilor vor avea vânzări spectaculoase. Marile magazine vor tăia mai devreme preţurile şi le vor menţine aşa o perioadă mai lungă. Specialiştii ne recomandă să alegem din timp produsele şi să urmărim când scade preţul.

După un an atipic cu bugete de criză şi vânzări slabe, magazinele şi-au adaptat strategia, şe vor oferi clienţilor mai multe zile de reduceri. Chiar dacă oficial Black Friday este pe şase noiembrie, reducerile vor începe de la finalul lunii octombrie.

"Vom avea o campanie de Black Friday etapizată în 3 valuri. Primul val va începe pe 29 octombrie. Suntem pregătiţi cu o gamă foarte mare de produse, vom avea reduceri pe toate categoriile, de până la 50%", explică Marian Moise, director magazin electronice şi electrocasnice.

Care sunt sfaturile specialiştilor despre reduceri

Specialiștii ne sfătuiesc să urmărim din timp produsele pe care ni le dorim și să le adaugă la favorite. Legea spune că reducerile trebuie raportate la cel mai mic preț din ultimele 30 de zile.

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"Eu vreau să investesc mai mult pe partea de electronice şi vreau să-mi iau o tabletă pentru că mă ajută. Mai aştept", spune o persoană.

"Vedem o oarecare precauţie a clienţilor. Aşteaptă preţurile competitive care vor urma şi sunt atenţi la piaţă acum. Tatonează să vadă. Anul acesta a crescut cu 30% modalitatea de plată în rate şi buy now, pay later. Sunt mai atenţi atât la preţuri, cât şi la ofertele afişate", spune Marian Popescu, manager depozit retailer online.

După luni bune în care oamenii au cumpărat mai puţin din toate, specialiştii estimează vânzări mai mari decât în 2025. În acest an vânzările de electrocasnice, mobilă și detergenţii au scăzut cu şase la sută

Principalul criteriu al românilor când merg la cumpărături

9 din 10 români declară că preţul este principalul criteriu atunci când merg la cumpărături în 2026, iar unul din din doi români caută mai multe promoţii semn că acest Black Friday va fi foarte aşteptat. Electrocasnicele de mari dimensiuni, dar şi telefoanele sau laptopurile sunt în topul căutărilor.

"Aşteaptă acest moment pentru a face achiziţiile pe care le-au amânat în timpul anului. Cu cât se discută mai mult despre dificultăţi economice, cu atât dorinţa de a cumpăra ceva de Black Friday. Foarte probabil vom vedea mai mulţi retaileri care vor veni cu mai multe oferte în speranţa că vor vinde mai mult", menţionează Cristian Pelivan, președinte asociația magazinelor online.

Unul din trei români a cumpărat în rate de Black Friday în ultimii ani. În 2025 cel mai mare retailer online a făcut vânzări record de peste un miliard de lei. Pe lângă electrocasnice, românii au cumpărat mii de bilete la festivaluri, şase kilograme de aur şi 49 de tone de carne de porc.