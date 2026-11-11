Vești bune pentru cei aproape 400 de mii de români care-și produc singuri energia. Vor primi lunar banii pe curentul livrat în rețea și își vor putea compensa chiar și factura la gaze.

Românii cu panouri fotovoltaice își vor primi lunar banii pentru energia livrată în rețea. Până acum, unii așteptau și doi ani după ei. Iar banii pe care furnizorii îi datorează deja trebuie plătiți în cel mult 40 de zile de când intră în vigoare noul ordin ANRE.

Mai e o noutate. Dacă ai și o a doua proprietate, curentul produs în plus acasă îți poate scădea factura de acolo. Adică surplusul de la casă poate reduce factura de la apartament, de exemplu. Ca să funcționeze, ai nevoie de trei lucruri: contractele să fie pe același nume, la același furnizor și în zona aceluiași distribuitor.

În plus, prosumatorii vor putea compensa și facturile la gaze naturale, dacă au același furnizor pentru ambele utilități. Noile reguli se aplică odată cu publicarea ordinului în Monitorul Oficial.

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