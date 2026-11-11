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Curs BNR, 11 noiembrie 2026. Leul românesc pierde aproape 4 bani în raport cu dolarul american

Leul românesc pierde teren masiv în raport cu dolarul american Leul românesc pierde teren masiv în raport cu dolarul american - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 11.11.2026, 13:08 | Modificat la 11.11.2026, 13:10

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 11 noiembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut aproape patru bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,7991 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 28 octombrie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3460 lei româneşti, dar a câştigat aproape doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7879 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3924 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 74 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 624,8208 lei.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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