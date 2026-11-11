Preţul aurului, 11 noiembrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 74 de bani

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 11 noiembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 74 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 624,8208 lei.

În ceea ce priveşte valutele trebuie precizat că, leul românesc a pierdut aproape patru bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,7991 lei româneşti, şi a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3460 lei româneşti, dar a câştigat aproape doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7879 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3924 lei româneşti.