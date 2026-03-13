Psihiatru din Marsilia, condamnat la 20 de ani de închisoare după ce a violat trei paciente

Un psihiatru care lucra într-un spital public din Marsilia a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru violul și agresarea sexuală a patru paciente. Inițial fusese condamnat la 12 ani de detenție, însă decizia a fost contestată de procurori.

Sentința a fost dată de instanța din Alpes-Maritimes care a decis vineri majorarea pedepsei pentru Marc Adida, în vârstă de 53 de ani, condamnându-l la 20 de ani de închisoare pentru viol și agresiuni sexuale comise asupra pacientelor sale, relatează Le Figaro, potrivit Mediafax.

Acesta a fost condamnat pentru violarea a trei paciente și agresarea sexuală a unei patra. Adida, aflat în detenție din 2020, a negat constant acuzațiile, în ciuda mărturiilor solide ale victimelor.

Inițial, tribunalul penal din Bouches-du-Rhône îi stabilise o pedeapsă de 12 ani de închisoare, după ce a considerat că acesta avea discernământ diminuat din cauza tulburării bipolare, însă procurorii au contestat însă decizia.

Procuratura a susținut că „modul de operare bine pus la punct” și perversitatea capcanelor întinse victimelor sunt incompatibile cu noțiunea de responsabilitate diminuată.

În 2013, Adida fusese spitalizat involuntar după un episod maniacal în care a încercat să își sufoce fosta soție, însă a fost declarat apt să își reia activitatea. Mai mult, în 2016, acesta a continuat să profeseze chiar și după o primă plângere de viol.

