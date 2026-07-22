Trump, despre atacurile americane în Iran: Nu am terminat deloc! Au nevoie de 25 de ani pentru reconstrucţie

Donald Trump a declarat marţi că Statele Unite "nu au terminat deloc" cu Iranul şi a avertizat că următoarea ţintă ar putea fi un complex nuclear subteran secret, cunoscut în limba engleză sub numele de "Pickaxe Mountain" (Muntele Târnăcopului, în persană Kuh-e Kolang Gaz La) situat în apropiere de Natanz, o zonă despre care se spune că adăposteşte stocul de uraniu îmbogăţit al Iranului.

"Vom lovi această zonă probabil foarte curând şi cu toată forţa. Şi ei nu pot face nimic în privinţa asta", a asigurat preşedintele american în cadrul unei discuţii cu jurnaliştii de la Casa Albă.

Donald Trump a mai afirmat că va fi nevoie de până la 25 de ani pentru a reconstrui Iranul dacă SUA s-ar retrage acum.

Armata americană a anunţat marţi că a încheiat a zecea noapte consecutivă de bombardamente împotriva Iranului.

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"Forţele americane au lovit centre de comandă militară, capacităţi maritime, baze de lansare a rachetelor şi a dronelor, precum şi sisteme de apărare antiaeriană iraniene, cu scopul de a reduce capacitatea Iranului de a continua să atace navele comerciale care tranzitează strâmtoarea Ormuz”, a explicat într-un comunicat publicat pe X Comandamentul american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM).

Secretarul apărării, Pete Hegseth, a evitat să răspundă marţi când a fost întrebat la o audiere în Congres despre capacitatea armatei americane de a lansa un atac asupra instalaţiei nucleare iraniene suspectate de a se afla sub Muntele Pickaxe, un subiect care a atras atenţia în urma unor informaţii conform cărora Iranul ar fi mutat centrifuge şi uraniu în interiorul complexului.

"Multe dintre capacităţile noastre sunt clasificate", a spus Hegseth când a fost întrebat, în cadrul unei audieri la Capitol Hill, dacă SUA pot lovi complexul îngropat la mare adâncime. "Dar dacă există cineva în lume care poate ajunge oriunde… atunci este armata Statelor Unite”, a răspuns Hegseth, potrivit CNN.

Situl de la Muntele Pickaxe se află în apropierea instalaţiei nucleare iraniene de la Natanz, în interiorul cu relief accidentat al ţării. Analiştii şi agenţiile de informaţii consideră că acest sit se află la o adâncime chiar mai mare decât instalaţiile lovite de SUA în timpul Operaţiunii Midnight Hammer din iunie 2025.

În ultimele săptămâni, preşedintele Donald Trump a evidenţiat Muntele Târnăcopului ca o potenţială ţintă a bombardamentelor.

Serviciile de informaţii israeliene consideră că Iranul a mutat o parte din stocul său de uraniu îmbogăţit şi centrifugele avansate de îmbogăţire la Muntele Pickaxe, potrivit unei surse israeliene familiarizate cu problema. Găsirea şi îndepărtarea celor aproape 500 de kg de uraniu puternic îmbogăţit ale Iranului rămâne unul dintre obiectivele principale ale SUA şi Israelului.

Trump pare să fi minimizat marţi rapoartele israeliene, spunând că SUA „nu au informaţii oficiale în acest sens” atunci când a fost întrebat dacă Iranul a mutat centrifugele în acea zonă.

Andrea Stricker, expertă în neproliferare, a declarat pentru CNN că Trump „ar trebui să ia măsuri pentru a neutraliza Muntele Pickaxe şi a împiedica Iranul să finalizeze construcţia sitului, să-şi reconstituie capacitatea de îmbogăţire sau opţiunea de arme nucleare şi să aibă acces la mii de centrifuge care reprezintă rămăşiţele programului său nuclear”.

Unii experţi sunt sceptici cu privire la impactul pe care l-ar putea avea atacurile SUA asupra sitului îngropat la mare adâncime. James Acton, care coordonează activitatea în domeniul politicii nucleare a Fundaţiei Carnegie, a postat pe X că se îndoieşte că SUA pot face mai mult decât să prăbuşească tunelurile de acces la instalaţia de la Muntele Pickaxe.