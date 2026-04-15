O veste mare cu efecte pe care le-am putea resimţi curând vine şi de pe piaţa carburanților: se redeschide rafinăria Petrotel Lukoil într-o lună și jumătate. Reluarea producției ar putea reduce riscul unei penurii. Ba mai mult, am putea vedea şi ieftiniri la pompă.

Rafinăria Petrotel, deținută de ruşii de la Lukoil, a intrat în revizie în toamna anului trecut. Şi nu a mai fost repornită din cauza sancțiunilor americane.

"Am primit confirmarea oficială din partea Guvernului american pentru derogarea de la sancţiuni împotriva Lukoil pentru ca România să repornească rafinăria Petrotel Lukoil", a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

"Rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești va fi din nou funcțională cel mai târziu în luna iunie. Asta înseamnă că aici se vor produce milioane de tone de motorină, benzină și kerosen pentru piața din România. Potrivit ministrului energiei, rafinăria ar putea acoperi aproape un sfert din necesarul de carburant al țării", explică Bianca Iacob, reporter Observator.

"Marea provocare este în această alergătură continuă a întregului glob pământesc după petrol este cine va aduce petrol ca să-l rafineze la Petrotel", explică Mihai Nicuț, jurnalist specializat pe domeniul energiei.

Potrivit unor surse, rafinăria de la Ploiești ar putea funcționa în sistem de "tolling", adică un mecanism de închiriere. O companie va aduce petrol, îl va procesa și va vinde carburanţi, prioritar în cele 300 de benzinării Lukoil. Ministerul Energiei ar fi avut discuţii cu cel mai mare trader de petrol din lume, Vitol, dar şi cu KazMunayGas, compania petrolieră națională a Kazashstanului.

Redeschiderea Petrotel ar ajuta la scăderea importurilor, în condițiile în care România aduce din alte ţări 40% din motorină. La benzină, nu avem probleme.

"Avantajul mare ar fi că există disponibilitatea resursei pe piață. Adică vor fi carburanți dacă această rafinărie va funcționa. Ceea ce va conta enorm în următoarele săptămâni și luni când, dacă nu se închide cumva povestea din Golful Persic și din strâmtoarea Ormuz, probabil vom avea penurie pentru unele tipuri de carburanți. Mă refer mai ales la motorină și mai ales la kerosen pe piața europeană", explică Mihai Nicuț, jurnalist specializat pe domeniul energiei.

Cât despre preţuri...

"Înseamnă automat că vom avea preţuri mai mici decât în întreaga regiune", declară Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Specialiştii nu sunt atât de optimişti precum ministrul.

"O scădere considerabilă, nu. Contează foarte mult care va fi preţul pe piaţa internaţională. Şi dacă Petrotel cumpără la preţ international, la peste 100 de dolari barilul, vă daţi seama că de acolo vine o creştere pe care nu o poţi atenua", explică Eugenia Guşilov, expert energie.

"Preţul, în proporţie de peste 40%, este dat de preţul ţiţeiului brut, nu de ce face sau nu face o rafinărie", susține Corina Murafa, expert energie.

În prezent, în România sunt funcţionale două rafinării: Petrobrazi, deţinută de Petrom, şi Petrodimia, a Rompetrol. Cum adaosul la rafinare este plafonat, benzinăriile companiilor care produc combustibili pot afişa preţuri mai mici.

De la începutul războiului, motorina s-a scumpit cu 1,30 lei, iar benzina cu 75 de bani.

