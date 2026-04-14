Ministrul Energiei: Rafinăria Petrotel va fi repornită în 45 de zile. România a primit derogare de la SUA

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți seară, din Statele Unite ale Americii, că România a obținut o derogare din partea guvernului american pentru repornirea rafinăriei Petrotel, deținută de Lukoil. Decizia deschide calea reluării producției într-una dintre cele mai importante unități de rafinare din țară, cu impact major asupra pieței carburanților.

"Am primit confirmare oficială din partea guvernului american pentru derogarea de la sancţiuni împotriva Lukoil pentru ca România să repornească rafinăria derogare din partea guvernului american pentru a reporni rafinăria Petrotel Lukoil. Reprezintă o veste uriaşă pentru ţara noastră", a declarat, marţi seară, la Antena 3 CNN, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Potrivit acestuia, prin acest mecanism, în 45 de zile, această rafinărie va putea să funcţioneze din nou şi să producă motorină, benzină, cherosen pentru România.

"E un pas în faţă extrem de important. 21% din producţia României va fi asigurată de această rafinărie şi reprezintă un principal element al stabilizării pieţei de carburanţi din România", a mai declarat ministrul.

Ministrul anunţă că ”niciun gram de petrol rusesc nu va ajunge în România”.

"Vreau să fiu foarte clar, niciun gram de petrol rusesc nu va ajunge în România. Vorbim despre petrol care va ajunje din alte state şi în acelaşi timp niciun leu nu va ajuge înapoi în Federaţia Rusă", a declarat Bogdan Ivan, explicând că există un mecanism la Ministerul Energiei de supraveghere a tuturor operaţiunilor.

Ministrul a explicat că repornirea rafinăriei "înseamănă că România îşi va produce toată benzina pe care o consumă, peste 60% din motorina pe care o consumă, precum şi tot combustibilul pentru aviaţie".

"În acelaşi timp ne asigură că suntem mai stabili în faţa fluctuaţiilor internaţionale de preţ, pentru că atunci când vorbim despre motorina care se cumpără la un preţ dublu faţă de acum o lună şi jumătate, în România avem petrolul mai scump doar cu 30% ceva, ceea ce înseamnă automat că vom avea preţuri mai mici decât în întreaga regiune", a mai afirmat Bogdan Ivan.

