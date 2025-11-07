Record de Black Friday. În 12 ore, eMAG a depășit vânzările din toată ziua de anul trecut  

Antena Meniu Search
În doar 12 ore, eMAG a depășit vânzările din toată ziua de Black Friday de anul trecut. Până la ora 20:04, 634.000 de clienți au comandat peste 3,14 milioane de produse. 

07.11.2025
În primele 12 ore de la startul celei de-a 15-a ediții de Black Friday, clienții au comandat în ritm spectaculos în ziua cu cele mai multe reduceri din an și au cumpărat peste 3,14 milioane de produse pe eMAG, în valoare totală de peste 896 milioane lei, depășind vânzările din toată ziua de Black Friday de anul trecut. 

Soluțiile de finanțare în rate cu dobândă zero au fost utilizate pentru 33% din comenzile plasate până la acest moment, depășind procentul realizat la nivelul întregii ediții a anului trecut.  

„Interesul arătat până la această oră confirmă că Black Friday rămâne unul dintre cele mai așteptate momente ale anului. Clienții s-au pregătit din timp și au folosit în număr foarte mare serviciile pe care le-am dezvoltat pentru a le îmbunătăți experiența de shopping online, precum Genius sau MyWallet cu plata în rate fără dobândă. Pentru noi este o ediție care marchează și un pas important spre obiectivul nostru de a-i oferi fiecărui client acces rapid la o linie de credit direct în checkout, pentru mai multă flexibilitate și control asupra bugetului. Încă mai sunt ore bune în care clienții pot profita de oferte la cele mai bune prețuri din an și în doar câțiva pași simpli pot obține până la 10.000 de lei în contul MyWallet pentru pentru cumpărături în până la 12 rate fără dobândă”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG Group. 

Ce au comandat românii

Primele comenzi au fost livrare deja la easybox și au fost ridicate de clienți, iar eMAG va asigura livrarea tuturor comenzilor până pe 22 noiembrie. Prima comanda de Black Friday a fost livrata la easybox la ora 14:35 și a fost ridicată de client în 8 minute de la încărcarea în locker.  

Top categorii comandate în primele 12 ore: 

  • 728.000 de produse cosmetice, suplimente și înfrumusețare  
  • 718.000 de băuturi, băcănie, petshop și curățenie 
  • 358.000 de jucării și articole pentru copii 
  • 123.000 de laptopuri, it, birotică, papetărie și cărți 
  • 95.000 de tv, audio-video și gaming 
  • 156.000 de telefoane, tablete, wearables și caști 
  • 165.000 de electrocasnice mici 
  • 90.000 de electrocasnice mari 
  • 104.000 de articole fashion și sport 
  • 167.000 de articole de mobilă și casă 

Produse speciale vândute în primele 12 ore:  

  • 7.408 de experiențe, bilete la Untold, Electric Castle, Summer Well și Beach, Please!  
  • 1.350 de nopți de cazare în pachete turistice  
  • 5.330 g de aur și monede  Peste 4,5 tone de carne de porc  
  • 22 automobile  
  • 3.413 bilete de avion  
  • 16.002 pachete de sănătate  
