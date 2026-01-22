Rezervele de aur și valută ale Rusiei, parțial blocate de țările occidentale, au ajuns la un nivel record de 769,1 miliarde de dolari, a anunțat joi banca centrală, evoluție determinată de creșterea prețului aurului, care reprezintă aproximativ 43% din totalul rezervelor, potrivit Reuters, informează Agerpres.

Rusia vinde aur ca să acopere deficitul, dar rezervele Moscovei cresc. Ce-l ajută pe Putin

Rusia a început să-şi diversifice gradual rezervele, odată pe locul trei ca mărime din lume, reducând deţinerile de dolari SUA în favoarea aurului şi yuanilor (moneda Chinei), cu mult timp înainte de invadarea Ucrainei.

După ce Occidentul a îngheţat rezerve de aproximativ 300 miliarde de dolari, deţinute în principal în UE şi SUA, restul este deţinut în principal în aur şi yuani, deşi sunt raportate de banca centrală şi rezervele îngheţate.

Rezervele Rusiei au crescut faţă de săptămâna trecută cu 2,2%, sau 16,6 miliarde de dolari, ca rezultat al "reevaluării activelor". Cotaţia unciei de aur a crescut deja cu peste 12% anul acesta, miercuri ajungând la nivelul record de 4.887,82 dolari pe uncie.

În 2024, rezervele Rusiei au crescut cu un sfert, tot datorită aurului.

În seifurile Băncii Centrale a Rusiei volumul fizic de aur a scăzut uşor în 2025, la aproximativ 2300 de tone, în urma vânzărilor de aur şi valută pentru acoperirea deficitului bugetar.

