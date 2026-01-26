De ce nu se mai opreşte aurul din creştere. A trecut în premieră de 5000 de dolari uncia

Aurul a depășit pentru prima dată pragul de 5.000 de dolari uncia, în condițiile în care investitorii se orientează către acest activ de refugiu pe fondul tensiunilor geopolitice tot mai mari.

De ce nu se mai oprește aurul din creștere. A depășit pragul de 5.000 de dolari uncia - Shutterstock

Luni, prețul aurului a urcat până la 5.052 de dolari uncia (echivalentul a 31,1 grame) după un salt de peste 8% săptămâna trecută, cea mai mare creștere săptămânală de la criza financiară din 2008, relatează Financial Times. Creşterea vertiginoasă a preţului la aur din ultimii doi ani a fost susținută de investiții puternice și de faptul că băncile centrale au cumpărat masiv aur pentru a reduce expunerea la dolar.

Săptămâna trecută, amenințarea președintelui american Donald Trump privind impunerea de tarife aliaților europeni care nu acceptau solicitările sale în disputa legată de Groenlanda a dus la un val de vânzări masive de acțiuni pe Wall Street, urmat de o revenire a piețelor bursiere, după ce Trump a dat brusc înapoi miercuri.

Un dolar slab face aurul mai ieftin

Articolul continuă după reclamă

Totuși, dolarul nu și-a revenit după scăderile recente - un indice care îl compară cu lira sterlină și euro a scăzut cu 1,9% săptămâna trecută. Un dolar slab face aurul mai ieftin pentru cei care folosesc alte monede, ceea ce susține creșterea prețului.

Premierul canadian Mark Carney a declarat duminică că Ottawa nu are în plan să semneze un acord de liber schimb cu China, subliniind că acordul recent reduce doar tarifele pentru anumite sectoare. Declarațiile lui Carney au venit la o zi după ce președintele Trump a amenințat cu tarife de 100% pentru bunurile canadiene dacă Canada încheie un acord comercial cu Beijingul.

Fricțiunile dintre SUA, Europa şi Canada

Fricțiunile dintre SUA și Europa legate de Groenlanda, precum și tensiunile din Orientul Mijlociu, au menținut investitorii în alertă. Între timp, au reapărut riscurile unui shutdown al guvernului american, după ce democrații din Senat au promis să blocheze un proiect major de finanțare, pe fondul protestatarilor împușcaţi mortal în Minneapolis de agenţii ICE (poliţia de imigrări).

Traderii așteaptă acum şedinţa Fed (banca centrală a Statelor Unite ale Americii) din această săptămână. Majoritatea analiștilor și investitorilor cred că nu va modifica dobânda de referință. După un final puternic în 2025, aurul a câștigat deja în jur de 17% până acum în acest an.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Luaţi suplimente pentru imunitate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰