A fost panică astăzi şi pe litoral, în plin sezon al vacanţelor. O alarmă cu bombă a închis pentru câteva ore Portul Constanţa. Angajaţii au fost evacuaţi, iar pasagerii nu au mai avut voie să se apropie de terminal. Ofiţeri antitero, echipaje SRI, poliţişti şi pompieri au împânzit zona. Mesajul generat cu inteligenţa artficală a fost dat de pe numere de telefon din Ucraina şi Polonia. Face parte din războiul hibrid al Rusiei, spun autorităţile române.

"Există mai multe bombe plantate în clădirea portului şi în terminalul de pasageri. Sunt deghizate în mai multe obiecte, aşa că nu vei avea timp să le găseşti înainte să explodeze", acesta este mesajul care a închis Portul Constanţa.

Alerta s-a dat la 11:26. A urmat o desfăşurare de forţe impresionantă. Echipaje antitero, SRI, poliţişti sau pompieri au împânzit zona.

Mii de angajaţi au fost evacuaţi din clădire, iar toate manevrele din port suspendate. Accesul pasagerilor a fost restricţionat.

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"Când am vrut să intru în clădirea APC s-a declanşat alarma şi a fost evacuat personalul instituţiei", spune un angajat.

"Ni s-a transmis că este o alertă cu bombă, să evacuăm clădirea. Au fost evacuate toate clădirile din jur, a fost oprit gazul. Ameninţare cu bombă", explică un alt angajat.

Ore întregi au scormonit echipele speciale tot portul.

Dupa 2 ore de verificari facute aici, la Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, angajaţii au intrat în clădire pe rând, şi-au luat lucrurile personale, şi au plecat acasă.

"Am luat toate măsurile necesare conform protocoalelor pe care le avem. Am oprit electricitatea, am oprit gazul. Activitatea, aşa cum vedeţi în port, merge. Vama merge, ANR-ul merge, activitatea o să fie reluată normal", a declarat Mihai Teodorescu, directorul Portului Constanţa.

"A fost constat de structurile abilitate că este unul făcut cu AI. În urma verificările s-a constat că a fi falsă şi totul a revenit la normal", a explicat Adrian Picoiu, prefectul județului Constanta

Mesajul făcut cu AI ul este parte din războil hibrid al Rusiei, spun oficialii români.

"Au venit două telefoane, de pe două numere cu prefix din afara României. Un prefix de Polonia, un prefix de Ucraina. Este o anchetă în curs pe care Poliţia, Serviciul Român de Informaţii, Parchetul cu siguranţă o analizează. Este o componentă a războiului hibrid şi o tratăm ca atare", a spus Radu Miruţă.

Alerta vine la doar două zile după ce Rusia a ameninţat că vor exista consecinte pentru expulzarea unui diplomat rus. Mai mult, cu câteva minute înainte de a fi dat mesajul la graniţa României au fost depistate mai multe drone. La începutul lunii trecute, o dronă marină s-a autodetonat în Portul Constanța în apropierea unui terminal petrolier.