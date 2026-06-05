Premierul desemnat Eugen Tomac a reacţionat, vineri, după incidentul exploziei dronei marine în Portul Constanţa, el afirmând că este foarte important ca nivelul vigilenţei instituţiilor statului să crească, la pachet cu asumarea responsabilităţii din partea factorilor de decizie, iar acest lucru trebuie făcut în paralel cu o comunicare mai eficientă şi clară, care să nu lase loc apariţiei unor teorii conspiraţioniste. Potrivit lui Tomac, cu cât vom avea mai repede un Guvern cu puteri depline, care să poată gestiona integrat astfel de situaţii, cu atât mai bine.

Tomac, după explozia dronei din Constanţa: "Cu cât vom avea mai repede un Guvern, cu atât mai bine" - Profimedia

"Ne aflăm într-o perioadă în care incidentele de securitate încep să se înmulţească. În mod natural, ele alimentează un sentiment de incertitudine în spaţiul public. De aceea, este foarte important ca nivelul vigilenţei instituţiilor statului să crească la pachet cu asumarea responsabilităţii din partea factorilor de decizie", transmite premierul desemnat Eugen Tomac, pe Facebook, potrivit News.ro.

Eugen Tomac arată că "acest lucru trebuie făcut în paralel cu o comunicare mai eficientă şi clară, care să nu lase loc apariţiei unor teorii conspiraţioniste".

"Românii să aibă încredere că instituţiile vor funcţiona aşa cum trebuie şi că singura preocupare este siguranţa cetăţenilor noştri. Mă bucură faptul că autorităţile au intervenit pentru izolarea zonei din Portul Constanţa şi nu au existat victime. Cu cât vom avea mai repede un Guvern cu puteri depline, care să poată gestiona integrat astfel de situaţii, cu atât mai bine”, subliniază Tomac.

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O dronă a explodat vineri dimineaţă în Portul Constanţa, determinând evacuarea şi izolarea zonei. Potrivit prefectului judeţului Constanţa, ar mai exista încă trei astfel de drone, elicoptere desfăşurând misiuni de căutare şi de supraveghere.