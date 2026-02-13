Se face anchetă după ce un parc eolian din Brăila a fost vandalizat. Hoţii au furat mai multe componente din turnuri meteorologice și echipamente de măsurare a vântului. Dealtfel, în ultimele zile au fost raportate incidente similare în mai multe zone din țară.

Doi bărbați din Vrancea au fost arestati preventiv după ce, potrivit anchetatorilor, au secționat cablurile de susținere ale unor stâlpi de monitorizare meteorologică din județul Brăila.

I-au doborât și au furat componentele electronice. Mai exact, bărbații au tăiat șufele de fixare ale stâlpilor ca să-i doboare la pământ. În doar două zile, prejudiciul ajunge la aproximativ 200 de mii de euro.

Jaf de 200.000 de euro

Articolul continuă după reclamă

Bunurile au fost găsite în urma unei pecheziții în localitatea Nicolae Bălcescu din județul Constanța, unde cei doi bărbați aveau o locuință improvizată. Acum au fost arestaţi 30 de zile pentru furt calificat și distrugere.

Nu sunt turbine eoliene, ci instalații de monitorizare meteorologică extrem de costisitoare, fiecare valorând sute de mii de euro și esențiale pentru dezvoltarea parcurilor eoliene. Probleme similare sunt investigate și în Tulcea, unde doi stâlpi s-au prăbușit luna trecută, iar echipamentele au dispărut. Valoarea lor este de aproximativ 5 mii de lei. Anchetatorii iau în calcul furtul, dar și posibilitatea unor acte de sabotaj.

Cristina Niță Like Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă. ➜

Întrebarea zilei Faceţi cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰