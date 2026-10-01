România se află printre statele UE cu cele mai mari creșteri la prețurile locuințelor

În trimestul doi din 2026, preţurile locuinţelor au crescut 1,1% în zona euro şi cu 1,2% în UE, comparativ cu precedentele 3 luni. În România, Bulgaria şi Lituania a fost raportat cel mai mare avans, arată datele colectate prin Indicele preţurilor locuinţelor, publicat de Oficiul European de Statistică (Eurostat) joi, potrivit Agerpres.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, două au raportat scăderi ale preţurilor locuinţelor: Ungaria (minus 1,4%) şi Franţa (minus 0,8%), iar 24 creşteri, cea mai mare expansiune fiind în Lituania (5%), Bulgaria (4,5%) şi România (4,4%).

Cu cât au crescut preţurile locuinţelor în zona euro şi UE

Datele Eurostat arată că preţurile locuinţelor au crescut cu 4% în zona euro şi cu 4,7% în UE, în trimestrul doi din 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, după ce în primele trei luni din acest an preţurile la locuinţe au urcat cu 4,6% în zona euro şi cu 5,1% în UE.

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În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, trei au raportat scăderi ale preţurilor locuinţelor în trimestrul doi din 2026, comparativ cu perioada similară din 2025: Finlanda (minus 2,7%), Luxemburg (minus 2,2%) şi Franţa (minus 0,8%), iar 23 creşteri anuale. Cel mai mare avans a fost în Portugalia (16,5%), Bulgaria (15,5%) şi Lituania (14,3%).

România a raportat o creştere anuală de 12,1% în trimestrul doi din 2026, după un avans de 7,8% în precedentele trei luni.