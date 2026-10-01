Vloggerul Nelson Mondialu acuză că i-au fost furate mai multe bijuterii din casa sa din comuna Ciurila, judeţul Cluj, dar şi o sumă importantă de bani. În vreme ce el vorbeşte de un ceas, un lanţ gros de aur şi ghiuluri de 400.000 de euro, în declaraţia de la Poliţie a declarat o valoare de 4 ori mai mică. O anchetă a fost deschisă în acest caz.

Nelson spune că jaful ar fi avut loc sâmbătă dimineaţă, 26 septembrie, în jurul orei 7. Cu o seară înainte, îşi lăsase pe masă bijuteriile, un Rolex Yacht Master, dar şi 6500 de euro. Deşi în faţa jurnaliştilor vorbea de o valoare de 400.000 de euro, la Poliţie a declarat un estimat de patru ori mai mic.

Totul a început când a observat că nu are electricitate, spune el. A ieşit la poartă pentru a verifica siguranţele de la panoul electric aflat în stradă, iar în acest timp, povesteşte Nelson, hoţul ar fi sărit gardul din lateralul casei. Ar fi intrat în încăperea cu bijuteriile. I-a luat mai puţin de un minut să adune lucrurile de valoare şi s-a făcut nevăzut.

Nelson Mondialu spune că a observat dispariţia lor abia după două zile, moment când a anunţat şi Poliţia. Oamenii legii au pornit o anchetă în urma plângerii făcute de bărbatul de 63 de ani. Vloggerul s-a lăudat cu bijuteriile pe live-urile de pe reţelele sociale, drept urmare nu era un secret că are lucruri de valoare şi, astfel a devenit o ţintă.

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Se caută şi imagini de pe camerele de supraveghere din zonă, pentru că cele de pe proprietatea păgubitului nu au mai funcţionat după întreruperea curentului.

Ce spune Poliţia

În data de 29 septembrie, în jurul orei 14.20, Poliția Municipiului Turda – Secția 9 Poliție Rurală a fost sesizată, printr-un apel 112, de către un bărbat de 63 de ani, cu privire la faptul că, din locuința sa, situată în localitatea Ciurila, persoane necunoscute i-ar fi sustras mai multe bijuterii din aur.

În perioada 25-26 septembrie, acesta și-ar fi realizat un material video, publicat pe o platformă de socializare, în care și-ar fi expus mai multe bunuri dintre cele care ar fi fost sustrase.

Ulterior, în dimineața zilei de 26 septembrie, bărbatul ar fi constatat lipsa mai multor bunuri din imobil, respectiv a mai multor bijuterii din aur, a căror valoare totală a fost estimată la aproximativ 100.000 de euro.

În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, sub coordonarea unității de parchet competente, în vederea identificării persoanelor responsabile, recuperării prejudiciului și dispunerii măsurilor legale.

Ce spune Nelson Mondialu în faţa reporterilor

Ce s-o întâmplat? Nu s-o întâmplat nimic. Problema-i mai gravă: când se întâmplă ceva, nu-i problemă. Problema-i mai gravă: călcare, jaf. Mi-o luat curentu’, jos, sabotaj!

M-o urmărit. Deci mi-o călcat intimitatea. Și acuma vreau să vă spun: mi-o furat tezauru’.

Care, când ai spus tezauru’ de la Coțofenești poți să spui tezauru’ mondial. Lanțu’ meu de 262 de grame, modelul regesc, făcut la comandă în 1998, în Budapesta, aur verde. Puteți să căutați și să confirmați.

Ăsta pe care îl vedeți la mine îi „puișor”. Ăsta nu-i „puișor” de la Mediaş, îi „puișorul” și ăstalalt, Yacht-Master II. Ceas Yacht-Master II, 18 carate. Tot din aur. Ăsta-i „puișorul” lui, tot Rolex.

Că au crezut ăștia că dacă îmi fură, gata. O scris pe Facebook: „Ai murit, Nelson!”. Eu nu mor.

Și atunci, ce s-o întâmplat?

O venit, mi-o luat curentu’ jos. Eu eram pe live. Mi-o luat curentu’ jos. Uite de aici: noaptea, la ora 12, m-am uitat pe cameră. La ora 12, 12 și nu mai funcționa. Mi-a apărut, în loc de banda albastră, banda neagră, ca și cum ai avea steag negru la poartă.

Mi-o pus curentu’ jos și omul, după aia, și-o făcut treaba. Aici mai avem o urmă unde, de pe cărămida asta, sare în sus. Nu știu unde o vrut să meargă. Domnule, în continuare ce se întâmplă? O luat curentu’. Eu dormeam. La ora 12, eu dormeam. Dimineața mă trezesc ca tot omu’ de rând, cetățean al comunei Ciurila, om cu mare respect și credibilitate în această comună.

Mă trezesc frumos. Dau să aprind televizoru’ să văd știrile. Pe cine? Că ați văzut la televizor, la știri, se întâmplă o groază. Să vedem să fiu şi eu în rând cu lumea.

Dau să aprind televizoru’. Nu merge televizoru’. Dau să aprind lumina. Nu merge.

„Tulai, Doamne, ce s-o întâmplat? S-o luat curentu’!”

Ies afară și strig: „Păi, aveți curent, Cosmine?”. Nimic. Niciunu’.

La ora șase dimineața, cine să răspundă? Că ăștia dormeau. Eu mă trezesc și, omule, ce-am zis: „Mă, s-o luat curentu’”.

Am verificat în spate. „Haidați înăuntru, hai înăuntru!” Am verificat în spate, la panoul de comandă de la casă. Am verificat și îmi erau siguranțele bune.

Am intrat și aici, în casă, în palatu’ de la Ciurila, "Casa Soarelui". De dimineața până seara e în soare casa mea. Nu mai am nevoie de căldură.

Mă uit și acolo la siguranță. Am văzut că siguranțele-s sus. Ce-am făcut? Mă, stau să vină curentu’.

Mi-am luat câteva ouă, mi-am luat niște brânză și acolo, în ea, sus, fain-frumos, mi-am făcut niște scrijele și am mâncat pe live. Am făcut clip dimineața.

Auru’ îmi era pe masă, da’ eu nu l-am observat. Eu seara, când dorm, îmi dau ghiulurile jos, lanţurile, brăţara, ceasul, și am mâncat.

După ce am mâncat: „Bă, nu vine curentu’.”

Ia să cobor până jos. Şi uită-te, prietene, cum cobor până jos la poartă.

Într-adevăr, era o siguranță jos. Clapetele le-am ridicat și vin înapoi.

Dar menționez și specific, se vede și pe clip: eu filmam în timpu’ ăsta. Când am ieșit… „Auzi, Doamne!” Când am ieșit, închid ușa și ce zic eu? Așa, în batjocură, "să nu vină hoții până mă duc acolo.”

Omule, îți dai seama? Să nu vină hoții până mă duc acolo. Închid ușa. Eu, când vin înapoi, vin cu filmarea și povestesc.

Și ușa, întredeschisă.

Ușa întredeschisă, ho!

Da’ nu mi-am dat seama. Pe cameră se vedea, da’ eu nu mi-am dat seama că ușa e întredeschisă.

Omule, intru înăuntru. Mă pun la masă și îmi continui activitatea de vlogger mondial al României.

Şi când ţi-ai dat seama că or lipsit?

Sâmbătă dimineața vine Liana, face curățenie. Nimic. Nu știu nimic. Duminică, nu știu nimic. Vine Bela, mai lucrează pe-aicea ceva. Nu știu nimic.

Luni, după-masă, am vrut să viu de la Cluj. Liana n-o stat cu mine pentru că o fost bolnavă și, ca să nu mă răcesc și eu, o plecat la Cluj.

Eu, luni după-masă, vreau să fiu… Să mă ducă Bela până acasă sau… pavajele...

Omule, ce zici? Dau să-mi pun ceasu’ pe mână și nu-i ceasu’!

Fii atent. Dau să iau lanțu’, inelele și caut acolo. Și caut acolo. Și, din ce căutam, tensiunea îmi creștea mai mare. Ce-s scara Richter și Mercalli? Ferească Dumnezeu, că așa tremuram...

„Ce ai, fă, de faci așa? Ce ai, fă...”

Uite aşa tremuram eu, mânca-v-ar Dumnezeu!

Unde mi-e aurul!!! Pun mâna pe telefon și sun pe conaşa! Unde mi-e tezaurul?!

„Unde mi-e… ce tezaur? Că eu n-am văzut nimic.”

Atunci, zic, „Bela, hai să fugim până acasă!”. Și m-am dus acasă să caut, ca să mă documentez. Poate l-am uitat acolo și nu mai știam.

Noi am venit înapoi și atunci am luat camerele video, adică camera mea, ce filmam cu GoPro-ul. Ia uite, aici e GoPro-ul, ce filmam.

Și am văzut. Când m-am trezit sâmbătă dimineața, aurul era pe masă. Am stat ce-am stat, când am coborât, am închis ușa. Se vede cum am închis ușa în filmare. Am clipul.

După care, când cobor jos, mă duc la ăsta. Eu, când urc scările, aici aud un buf. Încă chiar am zis: „Bă, ce se aude așa? Ce-o pușcat? Ce-i asta?”

Omul o ieșit. Veniți să vă arăt. Omul o ieșit din casă pe-aici, în spate, şi-o sărit dincoace la vecinu’. Altfel n-avea pe unde să fugă în partea aia sau în sus decât pe-aicea.

Ia, o intrat înăuntru, o luat aurul de acolo, de pe masă. Hai aici. O luat aurul de pe masă.

Uite, de aici o ieșit afară, în timp ce eu eram în spate și pe-aici o sărit gardu’.

Vezi, sunt amprente luate.... o sărit gardu’ pe-aici.

Acuma problema îi: eu nu mi-am dat seama numai după ce, după ce am înțeles că nu îmi găsesc ceasu’ și alea. Atunci am verificat.

Acuma îi următoarea: că tot mi-o scris oamenii, tot mi-o scris oamenii că de ce...

Toată lumea mă sună. Deci, auzi, nu mă sună un an întreg să mă întrebe: „Ce fac, cum îs? şi ce alea...” Mă sună, îmi trimite mesaj când e ziua mea: „La mulți ani!”, îmi trimite mesaj de Crăciun și de Revelion și de Paști. Sau îmi trimite mesaj, mă sună când aude că pățesc vreun rău.

„Bă, prietenilor, la pădure cu voi, auziți?”

Ce zici așa? Că toată lumea o zis: „Nelson, da’ de ce ți-ai lăsat aurul pe masă?”

Măi, omule, îi aurul meu, îs obiectele mele. Eu te întreb pe tine: tu, când dormi, îți dai ceasu’ jos? Ți-l bagi, ți-l ascunzi, îl pui pe masă, nu-i așa? Aşa le-am pus eu.

Problema e alta, mai gravă.

Dacă eu… Dumnezeu, atâta o fost. Îi mulțumesc. Îi mulțumesc că nu s-o întâmplat altă nenorocire.

Eu acuma nu plâng după obiecte. Eu plâng ce urmează să se întâmple.

Dacă mergem pe altă fază, ce zici dacă luam aurul după mine și-l băgam în buzunar de pe masă sau îl ascundeam în sertar? Îl puneam în sertar, că de multe ori îl pun ori aici, ori aici.

Ce zici? Ce s-ar fi întâmplat? Omul pierdea din secunde. Pierdea din secunde ca să caute. Vedea, avea un șoc că nu-i pe masă și căuta aici, și căuta aici.

Zece secunde în plus, eu apăream. El nu mai fugea. Îl vedeam și strigam: „Ajutor! Poliția!”

Știi ce făcea? Se ascundea. Uite aici stătea!

Iar eu, când deschideam ușa sau se punea dincoace. Eu, când deschidem ușa, intram acolo, mă uitam în partea aia şi îmi dădea cu ranga sau cu cuțitu’ în cap.

Da’ mai exact, ce v-a dispărut?

Deci, lanțu’, lanțu’ meu regesc, care îl cunoaște toată lumea. Ceasu’ de aur Rolex Yacht-Master II, tot din aur

Brățara mea Versace. Trei ghiuluri făcute la comandă. Trei ghiuluri, fiecare ghiul, 27 de grame. Un ghiul are trei diamante. Tot aurul, prejudiciu…

Unde e hârtia, ca să nu ziceți că mint, Liana? „Unde mi-ai pus hârtia de aici? Întotdeauna îmi faci manevre!” Uitați, domnule, aici. Procesul-verbal de constatare, tot. s-o ridicat la valoarea de 400.000 de euro. Și vreau să mai spun că acum am aflat: pe lângă aurul ăsta, mi-o luat și 6.500 de euro bani, în bancnote de 500 de euro. 6.500 de euro. Eu acum am aflat.

Singurul meu mesaj îi următoru’: ați făcut cea mai mare greșeală a vieții voastre să veniți să furați de la Nelson Mondialu', care Nelson Mondialu' prin clipurile lui v-a dat învățătură și de bine, și de rău. Ce înseamnă asta: dacă eu am povestit, în vremurile mele, cum eram să fur un parfum, cum eram să fur un portofel, voi trebuia să învățați cum să vă feriți. Am dreptate? Cum am furat portofelu’: i-am băgat cotu’ în față și cu asta, așa. Și atunci, tu, când vezi că-ți bagă unu’ cotu’ în față, îi dai un dos de palmă: „Marș de aici, panacotarule!”

Negruţa n-a lătrat deloc. Deci câinele o fost... toată noaptea l-o îndopat cu mâncare. Nimic.

Da’ de obicei latră la străini?

Latră. Latră la străini. Acuma, urc scările și uită-te aici. Am ridicat siguranțele. Uite, uite ușa deschisă. Deci mi-o intrat în casă. Și când intru înăuntru, nu mai este aur pe masă. Ușa e deschisă și uite câinele unde e: m-o trădat! M-o trădat, potaia. Uite, ușa deschisă, şi nu-mi dau seama! Auzi o pușcat ceva? Auzi încă o dată, Liana. Tre’ să pun un lacăt acolo... O sărit gardul atunci!

Dacă se va dovedi că într-adevăr a fost călcat de hoţi, iar făptaşii vor fi prinşi de Poliţie, aceştia riscă între 1 şi 10 ani de închisoare, pentru fapta de furt calificat.