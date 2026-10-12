Shopping-ul pentru alimente a devenit astăzi un fel de joc de strategie pentru români. Nu contează doar ce pui în coș, ci mai ales unde găsești cel mai bun preț. Așa că telefonul nostru a ajuns aproape la fel de important ca lista de cumpărături, căci drumul spre supermarket începe tot mai des cu o verificare serioasă a ofertelor. Dar există și alte trucuri la care românii apelează de nevoie, în contextul scumpirilor de la raft și a vieții în general.

Românii își fac strategii atunci când merg la cumpărături în speranța că vor plăti mai puțin. Iar asta o arată inclusiv studiile. 60% dintre români își împart cumpărăturile între mai multe magazine.

Asta în timp ce 55% aleg cu prioritate produsele aflate la promoție. Spre exemplu, dacă au nevoie de lapte, merg în magazin și cumpără laptele care se află la promoție. Sunt tot felul de soluții la care apelează românii.

În primul rând, cardurile de fidelitate, care sunt scanate ori de câte ori se fac cumpărăturile. O dată scanate, acestea oferă acces la diverse promoții sau produse pe care le primesc gratuit clienții. De asemenea, acumulează puncte în aplicații.

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Există multe magazine care au implementat acel sistem prin care dacă cumperi mai multe produse, plătești mai puțin, practic, cu cât cumperi mai mult, scade prețul pentru fiecare produs care este achiziționat. În plus, clienții iau produse care se află aproape de termenul de expirare și care sunt la reduceri și verifică de foarte multe ori cataloagele supermarketurilor, acolo unde găsesc promoții.

Se întâmplă asta în contextul în care vedem scumpiri pe toate planurile. Dacă ne uităm la alimente, în ultimul an cafeaua s-a scumpit cu 15%, pentru ouă plătim mai mult cu 11%, carnea de vită ne costă și ea mai mult cu 8,5%, iar pentru pâine plătim mai mult cu 5%.