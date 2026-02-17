Un spectacol amețitor, cu rugăciuni tradiționale, roboți umanoizi care practică arte marțiale și focuri de artificii a marcat intrarea în noul an chinezesc - Calul de Foc. Peste două miliarde de asiatici au sărbătorit intrarea într-o perioadă care, spun astrologii, aduce acțiuni îndrăznețe și schimbări rapide.

Cea mai importantă sărbătoare din China, Anul Nou Lunar, a fost marcat în Beijing de o mare de oameni înveșmântați în costume colorate care au făcut din dansurile tradiționale un spectacol impresionant. Culoarea roșie a dominat - chinezii cred că aduce noroc. Tot ca să îmbuneze spiritele, au umplut templele în care au aprins bețișoare cu tămâie și au încredințat dorințele lor Calului de Foc.

"Sper că părinții mei vor rămâne sănătoși și că eu și prietenii mei vom avea un an fără probleme. [...] Simt că sărbătoarea este la fel de animată ca atunci când eram copil. Încă are acea atmosferă tradițională puternică" a spus un chinez.

"Târgurile templelor au loc pe amplasamentele unor temple sau foste temple și sunt locuri unde se instalează tarabe, unde oamenii își aduc copiii, partenerii și vin aici pentru distracție, pentru a mânca, pentru a viziona spectacole tradiționale, pentru a cumpăra mărunțișuri și suveniruri, chestii de genul acesta" a explicat jurnalistul AP Ken Moritsugu.

Ce simbolizează anul Calului de Foc

Combinația cal-foc apare o dată la 60 de ani - simbolizează curajul și marile schimbări. Iar China a vrut să demonstreze că este liderul schimbărilor din tehnologia de vârf. Punctul culminant al showului a fost un spectacol de arte marțiale susținut de copii și roboți cu mișcări ...umane.

De altfel, roboții umanoizi sunt tot mai des întâlniți în China și unii au luat locul vânzătorilor.

În Vietnam, un spectacol impresionant de artificii a marcat intrarea în anul Calului de Foc.

În templele din Taiwan, călugării au lovit clopotul de 108 ori, conform tradiției budiste care semnifică purificarea la intrarea în noul an.

Sărbătoarea Festivalului Primăverii, cum mai este numit Anul Nou chinezesc, durează 16 zile și se încheie cu Festivalul Lampioanelor.

