După o serie de intervenții eșuate, unele cu urmări tragice, Poliția Română încearcă să schimbe modul în care imobilizează suspecții. Situații similare au zguduit și Statele Unite, unde operaţiuni în forţă au lăsat în urmă decese şi a provocat proteste de amploare. Toate au arătat același lucru: lipsa unor tehnici eficiente, dar neletale, și intervenţii cu forţă disproporţionată.

Doi poliţişti din Constanţa s-au chinuit minute bune să încătuşeze un tânăr care refuză să se legitimeze.

Într-un alt caz, un agent trânteşte la pământ un bătrân, iar victima moare. Sunt doar câteva dintre intervenţiile eşuate ale poliţiştilor. Acum, agenţii din toată ţara sunt scoşi la tablă şi învăţaţi cum să se poarte în teren.

Poliţist: Vă vom conduce la sediul Poliţiei pentru stabilizrea identitaţii!

Cetăţean: Lasă-mă, domn poliţist.

Poliţist: Uitaţi, persoana a fost imobilizată. Picioarele depărtate!

Fiecare mișcare este controlată și repetată până devine reflex.

"Avem o cheie pe picior pentru imobilizare, lucrăm în doi, unul lucrează pe partea superioară. Există posibilitatea oricând să vrea să fugă şi se pune presiune pe el, acesta trebuie să o simtă, iar colegii, începând din partea de sus de la guler, îmbrăcămintea este verificată. Acţionaţi prin ridicare şi răsucire, ne ridicăm.", explică un poliţist.

"Ne ajută foarte mult. În cazul unor speţe mai dificile, în care persoana trebuie condusă la Pol, trebuie încătuşată, trebuie control corporal. Contează foarte mult pregătirea fizică.", adaugă Radu Mirea, poliţist Secţia 26.

Direcţia pentru Pregătire Profesională a fost înfiinţată de Poliţia Română în 2021. În cadrul cursurilor, tinerii poliţişti învaţă tehnici de imobilizare şi autoapărare de la ofiţeri care au fost campioni la diverse sporturi de contact.

Unul dintre instructorii care predau aceste tehnici este comisarul George Moroianu. Este polițistul care a dezarmat cu mâinile goale un bărbat care ameninţa cu un cuţit trecătorii pe stradă.

Aceste proceduri sunt folosite atunci când o persoană refuză să se legitimeze, devine agresivă sau încearcă să fugă.

"Au apărut numeroase sporturi de contact, dar noi am sintetizat din aceste sporturi, avand in cadrul politiei instructori multidisciplinati, din judo, lupte, jujitsu, kickboxing şi am găsit cele mai bune tehnici pt a le aplica şi a fi învăţate de colegii noştri.", spune comisar şef Cătălin Mihai, şef Serviciu Pregătire Profesională Poliţia Capitalei.

Un modul de instruire durează o săptămână.

