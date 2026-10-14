Pentru jumătate dintre români, banii se termină înainte de următorul salariu. Aşa că tot mai mulţi apelează la cumpărăturile în rate, inclusiv pentru produse de zi cu zi. Nu mai plătim în tranşe doar electronice şi electrocasnice, ci şi haine, cosmetice sau hrană pentru animalele de companie. Economiştii avertizează: oamenii fac tot mai greu faţă scumpirilor, iar ratele pot deveni o povară în plus.

"Pentru casă, soluţii de igienă, cumpărături, mâncare, pentru îngrijirea copilului". "Nu ne ajungem! De la o lună la alta, restitui banii acolo din nou şi din nou", au spus oamenii.

Plata în rate, fără dobândă, a devenit o soluţie tot mai populară. Şi nu doar pentru cumpărături scumpe.

"Am cumpărat nişte şampoane, măşti de păr. Te ajută un pic să plăteşti în trei rate!". "Ratele nu cred că le surând nimănui. Le consider o soluţie de urgenţă, din păcate", au mai spus oamenii.

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Creștere de 23% a comenzilor plătite în rate

"Au devenit o obişnuinţă pentru clienţii noştri. În ultimele 9 luni ale anului, am observat o creştere a ponderii comenzilor achitate în rate de aproximativ 23%", a afirmat Mihnea Pană, manager comunicare retailer online.

Când vine vorba de ponderea comenzilor plătite în rate, la cel mai mare retailer online, în acest an, după anvelope, avem încălţămintea de damă, cu peste 30 de procente. În top regăsim şi încălţămintea pentru copii sau pentru bărbaţi, dar şi hainele.

Ca să-şi ducă afacerea mai departe într-un an greu, Ioana vinde pantofi în rate. Are un atelier de încălţăminte şi a făcut contracte cu mai multe platforme, în aşa fel încât creaţiile ei să ajungă la cât mai multă lume.

Capcana ratelor fără dobândă. Când apar costurile suplimentare

"Am observat tendinţa clientului mai ales anul acesta de a merge pe aceste opţiuni pentru că în primul rând ajunge şi produsul înainte, vede dacă produsul este bun sau nu. Poate să plătească în 6 luni fără dobândă, 3 luni, 2 luni. Poţi să-ţi faci o ţinută de ocazie cu banii pe care i-ai împărţit pe trei luni fără să-i simţi", a afirmat Ioana Cristodoru, proprietara unui atelier de încălţăminte.

Procesul e simplu, de aici şi tentaţia mare: avem nevoie doar de un cont, un card bancar şi, eventual, un buletin. Problema apare când aduni ratele, lună de lună, spun specialiştii.

"Una este să-ţi cumperi un telefon în rate cu totul altceva este momentul în care îţi cumperi pantofi, bluze şi cosmetice. Este un semn destul de neplăcut. Vorbim de creşterea consumului. Când o persoană îşi împarte pe rate, când cumpără cu credit tinde să cumpere mult mai mult decât ar cumpăra în mod normal dacă ar avea banii respectivi", a spus Adrian Asoltanie, consultant financiar.

Iar promisiunea "fără dobândă" trebuie citită cu atenţie. La mulţi retaileri, clienţii pot amâna plata cu 30 de zile sau pot împărţi suma în patru rate fără dobândă. Însă pentru perioade mai lungi, de 12 sau 24 de rate, apar costuri suplimentare.