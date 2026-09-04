Românii pot afla online cât au cotizat la pensie. Cum verifici stagiul de cotizare

Românii care vor să afle câți ani au cotizat la sistemul public de pensii nu mai trebuie să meargă neapărat la ghișeu. Informațiile privind stagiul de cotizare, perioadele lucrate și contribuțiile înregistrate pot fi consultate online, prin contul personal pus la dispoziție de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) .

Cum afli online cât ai cotizat la pensie. Pașii pe care trebuie să îi urmezi - Arhiva Observator

Verificarea poate fi utilă atât pentru cei care se apropie de vârsta pensionării, cât și pentru angajații care vor să se asigure că perioadele lucrate și contribuțiile plătite de angajatori apar corect în evidențele sistemului public de pensii.

Cum verifici online cât ai cotizat la pensie

Primul pas este crearea unui cont în Spațiul Privat Virtual al CNPP. Casa Națională de Pensii Publice are o platformă digitală prin care persoanele asigurate pot accesa informații personale din sistemul public de pensii.

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Odată autentificat în cont, utilizatorul poate consulta rapoarte și informații personalizate. Printre datele disponibile se află informațiile privind stagiile de cotizare, angajatorii și contribuțiile înregistrate.

Ce informații poți vedea în contul CNPP

Platforma oferă acces la mai multe categorii de informații referitoare la activitatea profesională și contribuțiile pentru pensie. Potrivit CNPP, utilizatorii pot consulta, printre altele, informații din carnetul de muncă, stagiile anuale de cotizare realizate după aprilie 2001, stagiile lunare de cotizare realizate după aprilie 2001, declarațiile nominale depuse de angajatori, informații privind contribuțiile înregistrate, dar şi anumite informații referitoare la Pilonul II.

Astfel, persoana asigurată poate verifica dacă perioadele de activitate apar în evidențele sistemului și dacă declarațiile transmise de angajatori sunt înregistrate.

Ce este stagiul de cotizare

Stagiul de cotizare reprezintă perioada pentru care o persoană a datorat și a achitat contribuții la sistemul public de pensii, în condițiile prevăzute de legislație.

Acesta nu trebuie confundat întotdeauna cu simpla vechime în muncă. De exemplu, o persoană poate avea o anumită perioadă de activitate, însă pentru calculul drepturilor de pensie contează perioadele recunoscute ca stagiu de cotizare potrivit legii.

Ce faci dacă lipsesc perioade din evidență

Una dintre cele mai importante verificări este aceea a perioadelor lucrate. Dacă o persoană observă că anumite luni sau ani nu apar în evidențele disponibile, situația trebuie lămurită. CNPP precizează că, după data de 1 aprilie 2001, stagiul de cotizare se regăsește în baza de date a instituției în măsura în care angajatorii au depus declarațiile lunare privind evidența nominală a asiguraților și obligațiile de plată către bugetul asigurărilor sociale.

În cazul în care există neconcordanțe, persoana interesată poate solicita Casei teritoriale de pensii verificarea situației și, după caz, documentele necesare pentru dovedirea perioadei respective.

CNPP arată că stagiul de cotizare realizat după 1 aprilie 2001 poate fi confirmat, la cererea asiguratului, prin adeverință emisă de casa teritorială de pensii.

De ce este important să verifici contribuțiile înainte de pensionare

Verificarea din timp a datelor poate ajuta la identificarea eventualelor probleme înainte de depunerea dosarului de pensionare. O perioadă care lipsește din evidențe sau o declarație care nu a fost transmisă corect de angajator poate necesita documente suplimentare și clarificări.

De aceea, persoanele care se apropie de momentul pensionării pot verifica din timp informațiile existente în baza de date și pot solicita lămuriri dacă descoperă diferențe.

Cum îți faci cont pe platforma CNPP

Casa Națională de Pensii Publice pune la dispoziție posibilitatea de creare a unui cont personal. După accesarea platformei, utilizatorul trebuie să urmeze procedura de înregistrare și autentificare. După crearea și validarea contului, persoana asigurată poate accesa informațiile disponibile în sistem.

CNPP precizează că serviciile electronice sunt disponibile online și permit consultarea informațiilor despre vechime, angajatori și contribuțiile înregistrate. Faptul că poți vedea perioadele de cotizare și contribuțiile înregistrate nu înseamnă că platforma îți afișează pur și simplu o sumă finală pe care o vei primi la pensie.

Valoarea pensiei se stabilește potrivit regulilor aplicabile sistemului public de pensii și elementelor care intră în calcul. CNPP pune la dispoziție și un simulator al pensiei, prin care utilizatorii pot face estimări privind momentul pensionării și cuantumul pensiei, în funcție de datele introduse și de regulile aplicabile.

Ce trebuie să rețină angajații

Verificarea stagiului de cotizare nu este utilă doar înainte de pensionare. Un angajat poate verifica periodic dacă perioadele de activitate și declarațiile depuse de angajatori apar în sistem.

În acest fel, eventualele neconcordanțe pot fi observate mai devreme, când există mai multe posibilități de a solicita documente și clarificări.

Așadar, dacă vrei să afli cât ai cotizat la pensie, primul pas este să îți verifici datele din contul personal CNPP. Platforma oferă acces la informații despre stagiile de cotizare, declarațiile angajatorilor și alte date din sistemul public de pensii.

Pentru perioadele care lipsesc sau pentru informațiile care nu corespund situației reale, următorul pas este contactarea casei teritoriale de pensii și solicitarea documentelor sau verificărilor necesare.