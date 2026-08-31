Judeţul cu cea mai mică pensie medie din România: 2.229 de lei

În România, pensia medie a ajuns, în iulie 2026, la 2.821 de lei. Diferențele dintre județe sunt însă considerabile: în timp ce pensia medie în Botoșani este de 2.229 de lei, în Hunedoara ajunge la 3.494 de lei, iar în Sectorul 1 al Capitalei urcă până la 4.132 de lei, arată o analiză publicată de Adevărul.

Judeţul cu cea mai mică pensie din România: 2.229 de lei - Arhivă

Datele Casei Naționale de Pensii Publice pentru luna iulie, analizate de Adevărul, arată o Românie în care nivelul pensiilor reflectă diferențele economice acumulate de-a lungul deceniilor. Diferența dintre județele Hunedoara și Botoșani este de 1.265 de lei pe lună, însemând că pensia medie din Hunedoara este cu aproximativ 57% mai mare. Dacă luăm în calcul și Bucureștiul, diferența dintre Sectorul 1 și Botoșani ajunge la 1.903 lei pe lună, adică aproximativ 85%.

Topul județelor cu cele mai mari pensii

Cele mai mari pensii medii se regăsesc în Hunedoara, cu 3.494 de lei. Urmează Brașov, cu 3.330 de lei, și Gorj, cu 3.312 lei.

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În acest clasament se regăsesc mai multe județe cu o istorie industrială importantă. Hunedoara, Brașov, Gorj, Prahova, Argeș și Galați au avut, timp de decenii, industrii care au concentrat un număr mare de angajați și, în unele cazuri, locuri de muncă mai bine plătite și cariere lungi de contribuție.

Hunedoara are în prezent cea mai mare pensie medie dintre județele României, de 3.494 de lei, deși economia locală a trecut în ultimele decenii printr-un proces de dezindustrializare.

Județele cu cele mai mici pensii medii

La coada clasamentului se află Botoșani, cu 2.229 de lei. Apoi urmează Vrancea, cu 2.275 de lei, și Vaslui, cu 2.283 de lei. Pensia medie în Botoșani este cu 592 de lei sub media națională, adică aproximativ 21% mai mică.

Bucureștiul, o excepție

În cele șase sectoare ale Bucureştiului, pensia medie ajunge la 3.581 de lei, cu 760 de lei peste media națională. Există însă diferențe importante și între sectoare: în Sectorul 1, pensia medie este de 4.132 de lei, în Sectorul 6 de 3.668 de lei, iar în Sectorul 2 de 3.618 lei. Urmează aoi Sectorul 3, cu o medie de 3.515 lei, Sectorul 4 cu 3.490 de lei, iar Sectorul 5 are o pensie medie de 3.089 lei.

Sectorul 1 este singura zonă în care pensia medie depășește 4.000 de lei. Diferența este de 1.311 lei pe lună față de media națională de 2.821 de lei, respectiv aproximativ 46%.