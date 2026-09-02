S-a lansat noul portal al Casei de Pensii. Ce documente şi servicii pot accesa pensionarii online

Casa Naţională de Pensii Publice a lansat un nou portal prin care pensionarii şi asiguraţii pot accesa mai uşor servicii şi documente fără să mai ajungă la ghişeu.

Noua platformă a Casei Naţionale de Pensii Publice reuneşte într-un singur loc informaţii şi servicii privind pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă şi bolile profesionale, precum şi alte drepturi de asigurări sociale.

Potrivit comunicatului publicat pe site-ul oficial al CNPP, portalul a fost reorganizat astfel încât informaţiile să poată fi găsite mai uşor, cu mai puţine categorii în meniul principal şi o structură mai simplă.

Lansarea face parte din proiectul "Eficienţă operaţională şi servicii electronice avansate pentru sistemul naţional de pensii prin digitalizare", finanţat prin PNRR.

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Cererile pot fi transmise online prin Spaţiul Privat Virtual

Una dintre principalele schimbări vizează Spaţiul Privat Virtual, prin intermediul căruia utilizatorii pot transmite online categoriile de cereri prevăzute în sistemul administrat de CNPP, reducând astfel necesitatea deplasării la casele teritoriale de pensii.

Conturile existente pe vechiul portal au fost migrate pe noua platformă, astfel că persoanele care aveau deja cont se pot autentifica folosind aceleaşi date de acces. A fost simplificat şi procesul prin care poate fi creat un cont nou. Dintre cele trei variante de înregistrare disponibile, două pot fi parcurse complet online, fără prezenţa la sediul casei de pensii.

Una dintre variante este autentificarea prin ROeID, sistemul naţional de identificare electronică. Cealaltă presupune transmiterea unei cereri semnate cu certificat calificat. Varianta clasică, prin depunerea cererii la ghişeu, rămâne de asemenea disponibilă.

Ce documente pot vedea pensionarii direct în cont

Prin intermediul Spaţiului Privat Virtual, utilizatorii pot consulta mai multe informaţii şi documente care îi privesc direct.

Printre acestea se numără stagiile de cotizare, contribuţiile virate la Pilonul II, decizia de pensionare şi talonul de pensie în format electronic, denumit e-Talon.

Portalul permite, de asemenea, depunerea şi vizualizarea cererilor, accesarea datelor personale din sistemul public de pensii şi consultarea unor rapoarte şi informaţii personalizate.

Noul portal CNPP are şi un simulator pentru pensie

Una dintre funcţiile puse la dispoziţia utilizatorilor este simulatorul drepturilor de pensie. Cu ajutorul acestuia, persoanele interesate pot obţine estimări privind momentul în care se pot pensiona şi drepturile de pensie pe care le-ar putea primi. CNPP precizează că informaţiile rezultate în urma simulării au caracter orientativ.

Noua platformă nu se limitează la serviciile din Spaţiul Privat Virtual. Utilizatorii pot găsi informaţii despre pensii şi prestaţii, stagii de cotizare, pensii internaţionale, bilete de tratament balnear, accidente de muncă şi boli profesionale.

Tot prin portal pot fi accesate formulare, datele de contact ale caselor teritoriale de pensii, programări online şi alte servicii electronice.

Portalul poate fi accesat de pe telefon, tabletă sau calculator

CNPP anunţă că noua platformă a fost optimizată pentru utilizarea atât de pe calculator, cât şi de pe telefonul mobil sau tabletă.

Portalul include şi un motor de căutare pentru identificarea informaţiilor, precum şi o secţiune de ajutor cu explicaţii şi tutoriale dedicate principalelor funcţii ale platformei şi Spaţiului Privat Virtual.