Inflația și-a pus serios amprenta pe obiceiurile de consum ale românilor. Creșterea prețurilor a determinat peste un sfert dintre persoane să își reducă semnificativ cheltuielile online, în timp ce 40% consumă la un nivel moderat. Iau doar strictul necesar şi vânează reducerile.

Produsele din magazinele online n-au scăpat însă de scumpiri. Pe măsură ce au crescut costurile de producţie şi s-au introdus noi taxe, preţurile s-au majorat şi ele.

"De multe ori, preţurile sunt chiar exagerate. Nu se merită".

"Am observat că e un adaos acolo. Iau ceea ce-mi trebuie. Nu sunt aşa influenţată de promoţii. Dar dacă ceva din promoţii se potriveşte cu nevoile mele, desigur, aleg promoţia", spun oamenii.

Peste 60% dintre români spun că vor da mai puţini bani pe ce cumpără de pe internet, arată un studiu care a făcut radiografia pieţei.

"Inflaţia joacă un rol important în impactul pe care îl vedem în piaţa de e-commerce, dar nu e vorba doar despre inflaţie. Şi creşterea taxelor şi a TVA-ului pun presiune pe consumator. Vor fi coşuri de cumpărături mai mici, vom fi mai atenţi la ce cumpărăm şi vom încerca să facem nişte economii sau măcar să acoperim inflaţia şi creşterea de taxe", spune Dragoş Stanca, expert în media digitală.

O treime dintre români şi-au redus cheltuielile din online cu o sumă cuprinsă între 100 şi 250 de lei lunar. Alți 25% cheltuiesc cu 250 şi până la 500 lei mai puțin pe lună, iar un procent semnificativ de 18% au tăiat peste 500 de lei lunar din bugetul pentru cumpărături online. Hainele, bijuteriile şi electronicele suferă primele tăieri de pe listă. Iar produsele esenţiale sunt cumpărate în continuare, chiar şi la un preţ mai ridicat.

"Strictul necesar fetiţei, mai mult pentru ea. De şcoală, în general. Rechizite, mai ales acum, cu începerea noului an şcolar. Chiar am cheltuit", spun clienţii.

Studiul mai arată că 83% dintre clienţi sunt mai atenţi la costurile de livrare, iar 81% vânează reducerile. Experţii cred însă că, în ciuda scumpirilor, piaţa de e-commerce va fi în creştere şi în acest an.

