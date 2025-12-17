Inteligenţa artificială devine asistentul nostru de cumpărături. Acum putem întreba robotul virtual ce cadou să cumpărăm, cum să ne aprovizionăm frigiderul în funcţie de buget şi de preferinţe, sau ce cozonac ni se potriveşte pentru masa de Crăciun. De anul viitor, retailerii vor investi semnificativ în inteligenţa artificială pentru a atrage clienţi.

Inteligenţa artificială ne ajută şi la cumpărături. Dintre români, cei care folosesc AI caută in aceasta perioada cadourile cu cel mai bun preţ. Altii il folosesc zilnic pentru a economisi banii pentru mâncare. "Ne uităm la câteva sute de mii de oameni, spre un milion care folosesc inteligenţa artificială în scest scop - reţete, folosit la ce au în frigider. Dacă oamenii vor folosi inteligenţa artificială pentru a vedea cum să-ţi optimizeze cumpărăturile, cum să folosească produse pe care le au deja, sperăm ca în viitor să reducem din ce în ce mai mult risipa alimentară", a declarat Elena Filip, specialistă în retail.

În 2025, doar 18% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani au folosit astfel de tehnologii

Pe ChatGPT putem consulta acum asistentul de cumpărături. În funcţie de bugetul pe care îl avem, ne poate oferi mai multe opţiuni pentru masa de sărbători, de exemplu. Tot ce trebuie să facem este să activăm opţiunea şi să-i cerem robotului, explicit, ce ne dorim. De exemplu: vreau un cozonac tradiţional artizanal, până în 150 de lei pe kilogram, cu livrare pe 24 decembrie in Bucuresti. După ce completăm quiz-ul cu şi mai multe detalii, el îmi dă toate opţiunile potrivite de pe internet. Specialiştii cred că până anul viitor numărul românilor care folosesc ChatGPT pentru cumpărături se va dubla. Dar până atunci vom avea un astfel de ajutor şi în magazine.

"Să-i recomandăm noi produsele exact pe care şi le doreşte, pentru că ştim la cât timp le recomandă. Îi vom oferi diferite opţiuni, iar după bugetul clientului, el îşi va putea alege", a declarat Sergiu Neguţ, specialist în AI. Peste 30% dintre europeni au folosit instrumente AI în ultimul an. Noi suntem în coada clasamentului. În 2025, doar 18% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani au folosit astfel de tehnologii.

