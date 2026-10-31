Domeniul care duce lipsă de angajaţi, în Spania. "Poți câștiga 1.600 de € pe lună și găsești ușor de muncă"

Lipsa angajaților calificați a transformat meseria de măcelar într-una dintre profesiile tradiționale cu cele mai multe oportunități de angajare din Spania. Salariile pot ajunge la 1.600 de euro pe lună pentru muncitorii cu experiență, dar angajatorii întâmpină dificultăți în găsirea personalului.

În timp ce mii de oameni din Spania au probleme în găsirea unui loc de muncă stabil, industria cărnii se confruntă cu o situație diferită. Numărul redus de specialiști face ca persoanele care cunosc această meserie să aibă șanse mari de angajare.

Totuși, pentru a obține un post într-o măcelărie nu este suficientă doar dorința de a munci. Angajatorii solicită o probă practică, în cadrul căreia candidații trebuie să demonstreze că știu să tranșeze și să pregătească diferite tipuri de carne, precum pui, porc sau vită, dar și să aranjeze produsele pentru vânzare, potrivit ElEspanol.

Ce salarii câștigă măcelarii în Spania

Din cauza numărului redus de persoane interesate de această meserie în rândul localnicilor, multe dintre posturile disponibile sunt ocupate de muncitori din America Latină. O parte dintre aceștia au învățat meseria în țările de origine, însă trebuie să se adapteze la tehnicile de tranșare și la preferințele clienților spanioli.

Articolul continuă după reclamă

Pe canalul de YouTube "Pasión Por La Carne" sunt prezentate diferențele salariale în funcție de experiență și de abilitățile angajaților.

Ce salariu au angajaţii din prima lună

În prima lună de probă, salariul este, de regulă, de aproximativ 1.000 de euro net. În această perioadă, angajatorul evaluează rapiditatea cu care lucrează candidatul și cât de bine știe să folosească instrumentele specifice meseriei.

Un măcelar începător, care se ocupă în principal de servirea clienților și de pregătirea simplă a produselor, câștigă între 1.000 și 1.200 de euro pe lună. Aceste salarii sunt oferite în general persoanelor aflate la început de drum sau celor care îndeplinesc sarcini de ajutor, fără să fie responsabile de pregătirea completă a produselor pentru vânzare.

În schimb, angajații cu experiență și competențe mai avansate pot obține venituri considerabil mai mari.

"Dacă te pricepi la preparate din carne, la dezosarea bucăților mari și la aranjarea vitrinei, poți ajunge la 1.600 de euro pe lună", explică autorul canalului de YouTube.

Salariul mai mare reflectă responsabilitățile suplimentare pe care le au angajații cu experiență în funcționarea unei măcelării.

Veniturile depind și de zona în care se află magazinul, dar și de volumul vânzărilor. Măcelăriile situate în zone centrale sau foarte circulate oferă uneori salarii mai mari pentru a-și păstra angajații și pentru a evita plecarea acestora la concurență sau la marile lanțuri de supermarketuri.

Cât de uşor este să găsești un loc de muncă în acest domeniu

Pentru a avea o carieră stabilă în domeniu, două dintre cele mai importante calități sunt atenția la igienă și rapiditatea cu care este pregătită carnea.

Clienții caută produse bine tăiate și prezentate, astfel că măcelarii trebuie să știe să pregătească fiecare comandă cu precizie. În același timp, relația cu clienții și modul în care sunt servite produsele contribuie la succesul unui angajat.

Lipsa personalului calificat face ca măcelăriile din Spania să ofere numeroase oportunități pentru persoanele care învață această meserie. Cei care dobândesc experiență și își dezvoltă abilitățile de tranșare și pregătire a cărnii au șanse mai mari să obțină un loc de muncă stabil.

Astfel, măcelăria rămâne una dintre meseriile tradiționale care pot oferi venituri atractive și perspective profesionale pe termen lung, în special pentru persoanele cu experiență.