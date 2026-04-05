Anul acesta, Paştele e mai scump ca niciodată, dar si românii sunt ceva mai chibzuiţi. Economiştii spun că 9 din 10 români sunt mult mai atenţi la cumpărături, după majorările de taxe din ultima vreme. Carnea de pui a înlocuit mielul din cauza scumpirilor, iar pe ouă plătim aproape dublu faţă de preţul vândut la fermă.

Cel mai probabil ar trebui să vânăm promoțiile ca să nu dăm foarte mulți bani în acest an de Paște. De altfel, majoritatea românilor fac asta. La cea mai mare piață din România, putem vedea exact cum stă situația astăzi de Florii.

Ce se poate spune este că mulți comercianți au transmis că este mai slab decât într-o zi bună de weekend, deși este sărbătoare și ne apropiem și de Paște. Se pot menționa și câteva prețuri: kilogramul de miel se vinde cu 48 de lei, un kilogram de telemea de vacă se vinde cu 34 de lei, iar prețul per bucată, dacă vorbim despre ouă, pornește de la 1,3 lei.

Au fost văzuți și cozonaci tăiați, aceștia fiind vânduți la jumătate. Un astfel de cozonac costă 68 de lei sau un cozonac întreg 135 de lei. Sunt prețuri mai mari decât anul trecut.

A fost luată știrea de anul trecut și comparată cu prețurile găsite astăzi. Cel puțin la miel este o diferență de aproximativ 5 lei aici, la cea mai mare piață din România. Nu este foarte multă lume față de o altă zi de weekend.

Oamenii trec, se uită, dar sunt mai informați în acest an, compară mai mult prețurile, cântăresc mai mult achiziția înainte să o facă. Interesant este că, într-un studiu recent, se vede că oamenii vor să cheltuie până într-o mie de lei pe masa de Paște, dar anul acesta mulți și-o alcătuiesc din mai multe locuri.

Aceștia merg și la mai multe magazine, vin și la piață, dar se uită și la promoțiile din supermarketurile online.

Așadar, rămâne de văzut cum va arăta acest Paște. Dacă vorbim despre cozonaci și pască, zilele trecute cofetarii se plângeau de același lucru. Sunt mărfuri în continuare, dar oamenii cumpără semnificativ mai puțin.

