La același birou, cu aceleași responsabilități, dar cu salarii diferite. De multe ori, angajații nici măcar nu știu dacă sunt plătiți rezonabil. Un studiu recent arată că doar 8 români dintr-o sută ştiu grila de salarizare a companiei în care lucrează, şi numai 13 dintr-o sută știu criteriile pe care le au de îndeplinit pentru a putea primi o mărire de leafă. În ciuda directivei europene care ar fi trebuit să intre în vigoare încă din vară, în multe companii, grilele salariale rămân subiecte tabu.

Pentru mulți angajați, pragul de sus la care pot ajunge cu salariul în postul lor e un mister chiar și după ani întregi petrecuți în aceeași companie. Nu știu nici cum sunt stabilite diferențele de remunerare dintre ei şi ceilalţi colegi cu aceeaşi funcţie.

Lipsa transparenței salariale ridică și suspiciuni în rândul angajaților. Aproape 7 din 10 români cred că atunci când salariile sunt ținute la secret, pot apărea favoritisme și discriminări. În același timp, 71% consideră că mai multă transparență ar crește încrederea în angajator.

Dincolo de suspiciuni, oamenii vor să fie plătiți după aceleași reguli cu restul colegilor. Mai ales când responsabilitățile sunt similare.

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"Mai sunt discuţii informale, mereu au fost... dar cred că ne interesează mai degrabă să existe o corectitudine în felul în care suntem plătiţi, mai ales cei pe aceleaşi posturi", susţine un angajat.

"Mă interesează mai mult de corectitudinea dintre ele (n.r. salariile). Noi avem o afacere personală şi chiar mă interesează să fie corecte salariile", a spus un angajator.

Deși aproape trei sferturi dintre angajați vor să poată vorbi deschis despre bani, doar puţin peste o treime s-ar simți confortabil să le ceară şefilor explicaţii despre propriile salarii.

"Orice companie îşi doreşte confidenţialitatea salariilor şi orice companie ştie că nu există această confidenţialitate. Toată lumea ştie, de principiu, cât câştigă fiecare. Foarte multe companii aleg doar să afişeze o grilă salarială, s-o explice cât mai puţin şi să bifeze acest task fără să-i dea atenţia necesară. Angajaţii nu vor face altceva decât să speculeze momentul, din lipsă de informaţie, şi vor isca foarte multe conflicte interne", a explicat Aida Chivu, expert resurse umane.

Asta pentru că două persoane care ocupă același post pot avea salarii diferite, în funcție de experiență, performanță sau responsabilități. Fără să ştie criteriile de departajare, angajații pot interpreta orice diferență drept o nedreptate.

"Dacă transparenţa salarială are ca bază comunicarea internă şi fiecare angajator transmite corect la nivelul întregii companii ce înseamnă grila salarială, s-ar mai diminua din aceste conflicte interne", a mai spus Aida Chivu.

România avea obligația să introducă transparenţa salarială în legislația națională până pe 7 iunie, însă a ratat termenul. Proiectul de lege a fost respins de Senat și e acum în Camera Deputaților, care are ultimul cuvânt. Pentru întârziere, riscăm inclusiv o procedură de infringement.