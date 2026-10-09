Şantierul Naval Mangalia, vândut cu 138 mil. € către Rheinmetall, după 5 licitaţii. Va construi nave militare

Şantierul Naval Mangalia a fost vândut vineri, 9 octombrie, în urma licitaţiei organizate de lichidatorul judiciar CITR, pentru 138 de milioane de euro, fără TVA, câştigătorul fiind Rheinmetall Real Estate România SRL. Tranzacţia deschide perspectiva reluării activităţii unuia dintre cele mai importante active industriale ale României, în contextul în care grupul german Rheinmetall este aşteptat să construiască aici patru nave militare, în baza unui contract de 920 de milioane de euro finanţat prin programul european SAFE.

”CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia, si liderul pietei de restructurare si insolvenţă din România, anunţă că a vândut şantierul astăzi, 9 octombrie 2026, în urma procedurii de licitaţie, la preţul de 138.034.320,47 milioane de euro, fără TVA. Câştigătorul licitaţiei este Rheinmetall Real Estate România SRL„, a transmis CITR.

„Acest demers asigură posibilitatea reluării activităţii Şantierului Naval Mangalia, unul din cele mai importante active industriale ale României. Vânzarea reprezintă finalul unui proces complex de valorificare menit să asigure continuitatea activităţii şi o perspectivă de viitor încurajatoare", a declarat Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

Vânzarea şantierului naval este extrem de importantă în contextul în care Guvernul României a semnat un contract de 920 de milioane de euro cu colosul german Rheinmetall pentru construirea, în acea locaţie, a patru nave militare. Finanţat cu 920 de milioane de euro, prin programul european SAFE, contractul trebuie onorat într-un termen extrem de strâns: până în 2030. Rheinmetall nu s-a prezentat la nicio licitaţie, până vineri.

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„Orice amânare descurajează salariaţii care ar mai dori să revină. Cei care nu mai vor să vină au deja au loc de muncă, dar cei care doresc să se întoarcă urmăresc cu interes ce se întâmplă”, declara pentru News.ro Laurenţiu Gobeajă, liderul sindicatului Navalistul de pe platforma şantierului, înaintea anunţului privind vânzarea şantierului.

Conform acestuia, din cei o mie concediaţi în această vară, sunt în continuare câteva sute de salariaţi direct interesaţi să se reîntoarcă.

CITR este liderul pieţei de restructurare si insolvenţă din România. Cu o experienţă de peste 25 de ani şi peste 1.200 de proiecte gestionate, CITR distribuie anual peste 100 de milioane de euro creditorilor, în misiunea sa de a salva valoarea din companiile româneşti de impact.