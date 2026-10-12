O casă nelocuită din satul Dârvari, comuna Dârvari, județul Mehedinți este scoasă la licitație de ANAF la un preț de pornire de 56.200 de lei. Proprietatea cuprinde două corpuri de locuit, două anexe și un teren de 1.500 de metri pătrați, însă construcțiile necesită renovare.

Satul din România în care o casă se vinde cu 56.000 de lei. Are 1.500 de metri pătrați de teren și două anexe - Sursa: elicitatii.anaf.ro

Potrivit anunțului de licitație, imobilul este format din două case construite în 1929, respectiv 1954, și două anexe. Prima casă are o suprafață desfășurată de 59 de metri pătrați și este compusă din două camere și un beci. Cea de-a doua, construită în 1954, are 45 de metri pătrați și cuprinde două camere și o prispă închisă.

Imobilul este format din două case, două anexe şi un teren de 1.500 de metri pătrați

Pe lângă cele două locuințe, proprietatea include o anexă de 42 de metri pătrați, folosită drept magazie și grajd, precum și un pătul din lemn, cu o suprafață de 18 metri pătrați. Terenul aferent are 1.500 de metri pătrați.

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Construcțiile sunt realizate din paiantă și chirpici, iar proprietatea este nelocuită și necesită renovare. Potrivit informațiilor publicate în anunț, nu sunt cunoscute sarcini asupra imobilului.

Cât costă participarea la licitație

Prețul de pornire și cel de evaluare sunt de 56.200 de lei, iar taxa de participare este de 5.620 de lei. Vânzarea este organizată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mehedinți, iar bunul poate fi identificat în satul Dârvari, comuna Dârvari, județul Mehedinți.

Potrivit calendarului publicat, licitația se desfășoară în perioada 9-19 octombrie 2026. Cei interesați trebuie să se autentifice pentru a se putea înscrie la procedură.

Prețul de pornire nu include eventualele cheltuieli pe care viitorul proprietar le-ar putea avea cu renovarea celor două case și a anexelor. Astfel, costul final al investiției ar putea fi mai mare, în funcție de starea construcțiilor și de lucrările necesare.