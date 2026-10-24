Un sat dispărut sub ape a reapărut din cauza secetei prelungite. Clădiri și case vechi au ieșit la lumină

Nivelul scăzut al apei dintr-un lac de acumulare din Derbyshire, Anglia, a scos la iveală rămășițele unei foste așezări, inundate în anii 1940. Satele Derwent și Ashopton au fost sacrificate pentru construirea lacului de acumulare Ladybower, amenajat între 1935 și 1943.

Potrivit datelor oficiale, nivelul apei din rezervor a ajuns la mai puțin de 32% din capacitatea totală, după o vară marcată de secetă prelungită. În luna august, autoritățile au declarat oficial stare de secetă în regiunea East Midlands.

Compania Severn Trent Water le-a cerut persoanelor care vizitează zona să rămână pe traseele amenajate, avertizând că fundul lacului, acum expus, este „extrem de noroios și nesigur pentru deplasarea pe jos”, scrie BBC.

Clădiri și case vechi, scoase la lumină după zeci de ani

Clădiri istorice, biserici și case construite din calcar din satele Derwent și Ashopton au dispărut atunci când valea râului Derwent a fost inundată.

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Proiectul, care a întâmpinat o opoziție puternică din partea localnicilor, avea drept scop asigurarea alimentării cu apă a orașelor aflate în plină dezvoltare, precum Derby, Sheffield, Nottingham și Leicester.

Acum, după zeci de ani, scăderea dramatică a nivelului apei a făcut din nou vizibile rămășițele fostelor așezări. Printre structurile descoperite se numără și o veche stație de pompare, care s-a păstrat intactă.

Imaginile surprinse de la înălțime arată urmele satului și suprafețele întinse de nămol care au rămas în urma retragerii apei.

Secetă în 82% din Anglia. Lacurile de acumulare au ajuns la niveluri alarmante

Cele mai recente date ale Agenției de Mediu din Anglia arată că majoritatea regiunilor țării se confruntă cu seceta, după o vară cu temperaturi record și cea mai secetoasă perioadă aprilie-septembrie din ultimul secol.

În total, aproximativ 82% din teritoriul Angliei este afectat în continuare de secetă, iar 18 grupuri de lacuri de acumulare au rezerve de apă sub jumătate din capacitate.

În regiuni întinse sunt încă în vigoare restricții temporare privind utilizarea apei.

Autoritățile avertizează că va fi nevoie de precipitații abundente în timpul toamnei și iernii pentru refacerea rezervelor de apă subterană și pentru umplerea lacurilor de acumulare, ale căror niveluri au scăzut considerabil.

Autoritățile le cer oamenilor să economisească apa

Doug Clarke, responsabil pentru resursele de apă în cadrul companiei Severn Trent, a explicat că refacerea rezervelor va necesita timp, după șase luni caracterizate de precipitații sub valorile normale și temperaturi peste mediile obișnuite.

„Am avut șase luni cu precipitații sub medie și temperaturi peste valorile normale, așa că nivelurile lacurilor de acumulare vor avea nevoie de timp pentru a reveni la normal. Totuși, la nivelul întregii regiuni, avem mai multă apă stocată decât în aceeași perioadă a anului trecut”, a declarat Doug Clarke.

Acesta a precizat că lacurile de acumulare asigură aproximativ o treime din necesarul de apă al regiunii, restul provenind din râuri și din surse subterane.

„Lacurile de acumulare reprezintă aproximativ o treime din sursele noastre de alimentare cu apă, restul provenind din râuri și din apele subterane. Echipele noastre continuă să lucreze non-stop pentru a trata cantități mai mari de apă și pentru a remedia pierderile din rețea într-un ritm record”, a explicat reprezentantul companiei.

Doug Clarke a transmis și un apel către populație pentru utilizarea responsabilă a resurselor de apă.

„Le cerem, de asemenea, consumatorilor să continue să folosească apa în mod responsabil pe tot parcursul anului, pentru a ne asigura că există întotdeauna suficientă apă pentru toată lumea”, a adăugat acesta.