Scădere puternică a prețurilor la carburanți. Cât a ajuns să coste un litru de motorină

OMV Petrom, principalul jucător de pe piața carburanților din România, a operat vineri dimineață o reducere semnificativă a prețurilor la pompă, pe fondul evoluțiilor recente de pe piețele internaționale.

Benzina standard este comercializată în prezent la aproximativ 8,72 lei/litru, iar motorina standard a ajuns la circa 9,58 lei/litru. Ajustările sunt vizibile în întreaga rețea, diferențele între stații fiind minime, în linie cu politica de preț unitar practicată de companie la nivel național, potrivit Economica.net.

Reducerea este una consistentă: aproximativ 40 de bani pe litru pentru benzină și 35 de bani pentru motorină. În cazul motorinei, ieftinirea este comparabilă cu impactul reducerii accizei aplicate recent, semn că piața resimte puternic fluctuațiile externe.

Scăderea vine după o perioadă de volatilitate accentuată a cotațiilor internaționale.

Conform datelor analizate de Economica.net, prețurile Platt’s Med au înregistrat corecții importante: motorina s-a ieftinit cu aproximativ 230 de dolari/tonă, coborând sub 1.300 de dolari, iar benzina a pierdut aproape 100 de dolari/tonă, ajungând sub pragul de 1.000 de dolari.

Aceste evoluții au fost influențate de contextul geopolitic, în special de anunțul privind un posibil armistițiu între Iran și Statele Unite. Informațiile inițiale au dus la o scădere rapidă a cotației petrolului, cu aproximativ 15%, până în jurul valorii de 90 de dolari/baril. Ulterior, pe fondul incertitudinilor legate de acord, prețul petrolului Brent a revenit spre 98 de dolari, pentru ca mai apoi să coboare din nou în jurul valorii de 94 de dolari/baril.

Un factor esențial rămâne situația din Strâmtoarea Ormuz, zonă prin care tranzitează aproximativ 20% din consumul global de petrol. Reluarea traficului în această regiune ar putea stabiliza piața, însă în prezent aproximativ 200 de petroliere sunt blocate în Golful Persic.

Pe plan intern, prețul motorinei a mai scăzut recent, pe 7 aprilie, cu 36 de bani/litru, odată cu reducerea accizei de 30 de bani decisă de Guvern. Această ieftinire a venit însă după o serie de scumpiri consecutive, generate de creșterea cotațiilor internaționale.

